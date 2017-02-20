Фотофакт. В Барнауле продают 10-комнатный коттедж в стиле "техно"

Дом площадью 600 кв. м. располагается на участке в 10 соток. В коттедже 10 комнат, в 3 из них установлены панорамные окна.

Особенность дома — стиль "техно", который проявляется во внутренней отделке и комбинировании цветов.

Продавец отмечает, что дом новый, под отделку, толщина стен — 1 м с утеплением в два слоя под вентилируемым фасадом. На участке есть гараж с погребом. Въезд на улицу с коттеджем осуществляется через автоматический шлагбаум.

Цена дома — 31 млн. рублей.