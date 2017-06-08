Недвижимость

Фотофакты. Барнаульский архитектор показал, как ремонтируют интерьеры "Русского чая"

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Сегодня, 08:33.
Фоторепортажи

В доме купца Шадрина, где долгое время располагался ресторан "Русский чай", проходит реконструкция. Барнаульский архитектор Александр Деринг 7 июня показал, что предстоит сделать с интерьерами этого известного деревянного особняка.

Напомним, что зданию хотят вернуть первоначальный вид. Барнаульские архитекторы исследовали множество исторических документов, которые помогли создать эскиз реставрационных работ. На старых снимках они нашли утраченные в течение ХХ века элементы здания.

Дом Шадрина, позднее "Русский чай".
Дом Шадрина, позднее "Русский чай".

После реставрации на первом этаже дома купца Шадрина будет кафе быстрого обслуживания, а на второй — классический ресторан.

Дом Шадрина. "Русский чай".
Дом Шадрина. "Русский чай".

Справка

Дом купца Шадрина построен в 1913 году. В советский период здесь размещалась школа, потом квартиры. В 1976 году здание горело. В результате пожара утрачена значительная часть интерьера. Пострадал фасад. После ремонта дом приспособили под заведение "Русский чай". 

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