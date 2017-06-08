Фотофакты. Барнаульский архитектор показал, как ремонтируют интерьеры "Русского чая"

В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. В доме купца Шадрина ("Русский чай") началась реставрация. Фото : Александр Деринг. "Русский чай" на пр. Красноармейский в Барнауле. Фото : Андрей Никитин.

Напомним, что зданию хотят вернуть первоначальный вид. Барнаульские архитекторы исследовали множество исторических документов, которые помогли создать эскиз реставрационных работ. На старых снимках они нашли утраченные в течение ХХ века элементы здания.

После реставрации на первом этаже дома купца Шадрина будет кафе быстрого обслуживания, а на второй — классический ресторан.

Справка

Дом купца Шадрина построен в 1913 году. В советский период здесь размещалась школа, потом квартиры. В 1976 году здание горело. В результате пожара утрачена значительная часть интерьера. Пострадал фасад. После ремонта дом приспособили под заведение "Русский чай".