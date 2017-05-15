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Фотофакты. Барнаульский писатель-мистик раскрыл тайны Старого города

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Сегодня, 10:33.
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Барнаульский писатель Владимир Токмаков известен тем, что детально изучает и описывает в своих произведениях таинственные события, связанные с историей Барнаула. Мы решили пройтись по Старому городу и на примере улиц и зданий детально ознакомится с загадками прошлого.

Барнаульский писатель Владимир Токмаков (пр. Ленина, 18).
Барнаульский писатель Владимир Токмаков (пр. Ленина, 18). Фото : Влад Сергеев.

- С этим зданием связана самая известная легенда Барнаула о Голубой Даме. Суть ее в том, что в здании, где ныне находится городская администрация, жил начальник Колывано-Вознесенского горного округа. Овдовев, он женился на красивой девушке. Как-то на балу жена генерала станцевала с горным инженером. После бала ревнивый муж повел в подземелье своего дома, где приказал замуровать супругу. Спустя годы, ее призрак стал появляться на улицах в голубом платье, и при этом обязательно играет на музыкальном инструменте и поет.

Концертный зал "Сибирь".
Концертный зал "Сибирь".

- Вот здесь, на улице Пушкина в конце 19 века было расположено сразу несколько кинотеатров - иллюзионов. Они были сосредоточены в одном месте и пользовались популярностью среди барнаульцев. Пожар 1917 года уничтожил их всех. Спустя 55 лет на этом месте открылся детский кинотеатр "Пионер". Правда и он просуществовал недолго. Вот сейчас здесь располагается концертный зал оркестра "Сибирь". Надеюсь, теперь ничто не помешает успешному процветанию этому зданию.

Дом Ворсиных.
Дом Ворсиных.

- Вот с этим домом на улице Горького связана одна страшная легенда. Этот старинный особняк называют "проклятым". Во время ремонта при сносе стены в подвале в 1929 году был обнаружен скелет мужчины. Его череп проломлен, много зубов выбито. В конце 19 века этот дом принадлежал купцам Ворсиным. По стечению роковых обстоятельств, старший Ворсин погиб в 1919 году в железнодорожной катастрофе. Возможно, что его гибель была подстроена. Здесь история умалчивает…

Ул. Гоголя (бараки).
Ул. Гоголя (бараки).

- Улица Гоголя - одна из старейших в Барнауле. Здесь много разных зданий с загадками. Но, к сожалению, сейчас эти здания находятся в плачевном состоянии и, по сути, не представляют исторической ценности. Я имею ввиду бараки, где располагались складские помещения. Мне кажется, пора бы уже менять этот облик и облагородить новыми домами в классическом архитектурным стиле.

Ул. Гоголя, ЖК "Собрание".
Ул. Гоголя, ЖК "Собрание".

- А вот здесь вообще был долгое время пустырь. Сейчас как вы видите, тут находится здание мэрии, а в ближайшие три года рядом с ним появится и в прекрасный жилищный комплекс "Собрание". Это не мистика, а правда. Я слышал, что это будет двухуровневое здание с просторными квартирами и подземной автостоянкой. Во дворе построят шикарную зону отдыха и детскую площадку. Очень красиво и гармонично впишется в архитектурный ансамбль Старого города.

ЖК "Собрание".
ЖК "Собрание".

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте yarus22.ru

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