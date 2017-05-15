Фотофакты. Барнаульский писатель-мистик раскрыл тайны Старого города

- С этим зданием связана самая известная легенда Барнаула о Голубой Даме. Суть ее в том, что в здании, где ныне находится городская администрация, жил начальник Колывано-Вознесенского горного округа. Овдовев, он женился на красивой девушке. Как-то на балу жена генерала станцевала с горным инженером. После бала ревнивый муж повел в подземелье своего дома, где приказал замуровать супругу. Спустя годы, ее призрак стал появляться на улицах в голубом платье, и при этом обязательно играет на музыкальном инструменте и поет.

- Вот здесь, на улице Пушкина в конце 19 века было расположено сразу несколько кинотеатров - иллюзионов. Они были сосредоточены в одном месте и пользовались популярностью среди барнаульцев. Пожар 1917 года уничтожил их всех. Спустя 55 лет на этом месте открылся детский кинотеатр "Пионер". Правда и он просуществовал недолго. Вот сейчас здесь располагается концертный зал оркестра "Сибирь". Надеюсь, теперь ничто не помешает успешному процветанию этому зданию.

- Вот с этим домом на улице Горького связана одна страшная легенда. Этот старинный особняк называют "проклятым". Во время ремонта при сносе стены в подвале в 1929 году был обнаружен скелет мужчины. Его череп проломлен, много зубов выбито. В конце 19 века этот дом принадлежал купцам Ворсиным. По стечению роковых обстоятельств, старший Ворсин погиб в 1919 году в железнодорожной катастрофе. Возможно, что его гибель была подстроена. Здесь история умалчивает…

- Улица Гоголя - одна из старейших в Барнауле. Здесь много разных зданий с загадками. Но, к сожалению, сейчас эти здания находятся в плачевном состоянии и, по сути, не представляют исторической ценности. Я имею ввиду бараки, где располагались складские помещения. Мне кажется, пора бы уже менять этот облик и облагородить новыми домами в классическом архитектурным стиле.

- А вот здесь вообще был долгое время пустырь. Сейчас как вы видите, тут находится здание мэрии, а в ближайшие три года рядом с ним появится и в прекрасный жилищный комплекс "Собрание". Это не мистика, а правда. Я слышал, что это будет двухуровневое здание с просторными квартирами и подземной автостоянкой. Во дворе построят шикарную зону отдыха и детскую площадку. Очень красиво и гармонично впишется в архитектурный ансамбль Старого города.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте yarus22.ru