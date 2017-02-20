Недвижимость

Фотофакты. Что нового предлагает в этом году один из лидеров строительной отрасли Барнаула

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Сегодня, 10:00.
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В 2016 году компания "Жилищная инициатива" поставила абсолютный рекорд по вводу домов в эксплуатацию в Барнауле: 160 тысяч квадратных метров — это треть от всего построенного в городе жилья. Как застройщик пришел к таким высотам и какая практическая польза от этого для состоявшихся и будущих новоселов, журналистам рассказали в рамках пресс-тура по новостройкам "ЖИ".

Новый квартал — это здорово!

История "Жилищной инициативы" в 2018 году перешагнет 20-летний юбилей. Это компания-долгожитель, созданная в новых экономических условиях. Она начала с нескольких домов-точек в центре города, но уже через несколько лет переключилась на квартальную застройку. Как показала практика — решение верное.

У квартальной застройки масса плюсов. Но самый важный — она позволяет еще на стадии чистого поля запрограммировать нашу комфортную жизнь. Вот тут будут детский сад, школа с полноценным стадионом, бассейн и все, что нужно для образования, развития и отличного досуга детей! Тут нужны просторные прогулочные, игровые и спортивные зоны. Тут цветники и аллеи, а там крытые парковки, места под магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, аптеки и другие заведения, с которыми современному человеку комфортно.

Все это компания "Жилищная инициатива" положила в основу своих кварталов. 2000-ый, "Невский", "Дружный", "Лазурный", "Мизюлинская роща" стали эталоном правильной организации жизни горожанина. По тому же принципу строится "Лазурный 2".

Детский сад.
Детский сад.

Знакомьтесь: "Лазурный 2"

Екатерина Хрущёва,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Лазурный 2" расположен на пересечении улиц Власихинская и Попова. В этом микрорайоне уже сдано четыре дома. По плану здесь появится 12 многоэтажных панельных и кирпичных новостроек. Мы подготовили площадку внутри квартала под школу и детский сад.

"Лазурный" и "Лазурный 2" удобно расположились рядом с транспортными магистралями города — улицами Власихинская и Попова. Здесь проходят трамвайные и автобусные маршруты, построены крупные торговые центры "Волна" и "Лента", а также работает масса других магазинов и заведений, которые оказывают услуги населению.

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".
Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".

Екатерина Хрущёва,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

У этих кварталов есть огромное преимущество: в пятистах метрах от крайних домов протянулся наш любимый ленточный бор! Прогулки на лыжах, велосипеде и просто пешком — отличный бонус для горожанина.

Квартира с отделкой от застройщика — это выгодно!

Компания "Жилищная инициатива" постоянно предлагает огромный ассортимент долевок, но выбрать можно и готовую квартиру.

Екатерина Хрущёва,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Жилищная инициатива" придерживается своей стратегии, которую выбрала еще в самом начале работы — мы предлагаем покупателям квартиры с готовой отделкой. Обои, линолеум, входные и межкомнатные двери, окрашенные стены санузла, конечно же, все инженерные коммуникации и счетчики. Да, для отделки мы выбираем не элитные материалы, но все достойного качества, а сам ремонт сделан профессионалами аккуратно.

Конечно, мы не настаиваем на своем предложении: покупатель может отказаться от такого ремонта и мы пересчитаем стоимость квартиры. Цена упадет на одну-две тысячи рублей за квадратный метр, но чаще всего наши клиенты хотят заселиться в жилье с отделкой: самостоятельный ремонт такого же уровня обойдется примерно в 3 тысячи за "квадрат", не считая потраченного времени.

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".
Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".

Увидеть, какой же на самом деле будет отделка вашей квартиры, как она "заиграет", если расставить мебель, можно в одном из шоу-румов ЖИ. Переступив порог, становится понятно, что кухня по-настоящему просторная, в спальне органично размещается кровать и не надо пробираться к окну вдоль стены, а в детской достаточно места для игр и учебы. Что в коридоре можно поставить вместительный шкаф, а в ванной - современную мебель.

Екатерина Хрущева,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров. Мы не случайно выбрали ее для шоу-рума. Здесь покупатель может определиться: нужна ли ему стена между кухней и гостиной? Кто-то загорается идей объединить эти помещения широким проемом, а кто-то останавливается на классическом варианте. Стоит такая квартира от 3 млн рублей.

Для покупателей мы предлагаем рассрочку платежа, все виды ипотеки во всех банках, которые работают на территории города. Также квартиры в домах "Жилищной инициативы" можно купить по любому жилищному сертификату.

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".
Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".

Традиции на новом месте

Еще в прошлом году "Жилищная инициатива" поставила себе цель принести в центр свой опыт квартальной застройки. По новому принципу начали строить микрорайон "Димитровские горки". Он расположен в центре города в шаговой доступности от школ, детских садов, корпусов вузов, ресторанов, магазинов, а также современных торговых центров. Хорошая транспортная доступность сочетается с удалением от оживленных и шумных магистралей.

Первая очередь микрорайона — это кирпичный дом на Димитрова, 130. За несколько месяцев застройщик построил двухуровневую подземную парковку и четыре этажа из 17 запланированных.

У первого этажа более высокие потолки и особая архитектура. Здесь ЖИ предлагает помещения для магазинов, аптеки, салона красоты и других предприятий общественного обслуживания.

Екатерина Хрущева,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Димитровские горки" - это маленькая копия больших кварталов "ЖИ". Мы спроектировали микрорайон так, чтобы обеспечить комфортную жизнь новоселам. Кроме уже продуманных коммерческих помещений здесь появится закрытый двор с фирменной организацией пространства: прогулочными и спортивными площадками, цветниками и аллеями.

Кроме дома на Димитрова, 130 в "Димитровских горках" построят еще две высотки на Ядринцева, 99. Здесь появится своеобразный архитектурный акцент нового микрорайона — высотка в 25 этажей, которую мы построим по монолитно-каркасной технологии. Уже со средних этажей будет открываться потрясающая панорама на город, в том числе его историческую часть и реку!

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".
Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".

Екатерина Хрущева,
начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Всего в домах "Димитровских горок" будет 265 квартир площадью от 36 до 102 квадратных метров. На выбор — просторные и комфортные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с теплыми и основательными кирпичными стенами, лоджиями с панорамным остеклением. Приобрести квартиру можно с отделкой "под ключ".

Внимание!

Офис компании "Жилищная инициатива" переехал в новое здание на улице Крупской, 86. Здесь на двух этажах в просторных и красивых помещениях разместились все сотрудники офиса, есть комфортные места для переговоров и просто отдыха клиентов: не торопитесь с выбором, найдите лучшее для себя!

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".
Объекты строительной компании "Жилищная инициатива".

Продажи квартир уже стартовали! Подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону: 8 (3852) 505-313.

Проектные декларации размещены на сайте barnaul-gi.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". Банк-партнер: ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия №1481 от 11 августа 2015 года).

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