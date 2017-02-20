Фотофакты. Что нового предлагает в этом году один из лидеров строительной отрасли Барнаула

Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова. Объекты строительной компании "Жилищная инициатива". Фото : Анна Зайкова.

Новый квартал — это здорово!

История "Жилищной инициативы" в 2018 году перешагнет 20-летний юбилей. Это компания-долгожитель, созданная в новых экономических условиях. Она начала с нескольких домов-точек в центре города, но уже через несколько лет переключилась на квартальную застройку. Как показала практика — решение верное.

У квартальной застройки масса плюсов. Но самый важный — она позволяет еще на стадии чистого поля запрограммировать нашу комфортную жизнь. Вот тут будут детский сад, школа с полноценным стадионом, бассейн и все, что нужно для образования, развития и отличного досуга детей! Тут нужны просторные прогулочные, игровые и спортивные зоны. Тут цветники и аллеи, а там крытые парковки, места под магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, аптеки и другие заведения, с которыми современному человеку комфортно.

Все это компания "Жилищная инициатива" положила в основу своих кварталов. 2000-ый, "Невский", "Дружный", "Лазурный", "Мизюлинская роща" стали эталоном правильной организации жизни горожанина. По тому же принципу строится "Лазурный 2".

Знакомьтесь: "Лазурный 2"

Екатерина Хрущёва,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Лазурный 2" расположен на пересечении улиц Власихинская и Попова. В этом микрорайоне уже сдано четыре дома. По плану здесь появится 12 многоэтажных панельных и кирпичных новостроек. Мы подготовили площадку внутри квартала под школу и детский сад.

"Лазурный" и "Лазурный 2" удобно расположились рядом с транспортными магистралями города — улицами Власихинская и Попова. Здесь проходят трамвайные и автобусные маршруты, построены крупные торговые центры "Волна" и "Лента", а также работает масса других магазинов и заведений, которые оказывают услуги населению.

Екатерина Хрущёва,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

У этих кварталов есть огромное преимущество: в пятистах метрах от крайних домов протянулся наш любимый ленточный бор! Прогулки на лыжах, велосипеде и просто пешком — отличный бонус для горожанина.

Квартира с отделкой от застройщика — это выгодно!

Компания "Жилищная инициатива" постоянно предлагает огромный ассортимент долевок, но выбрать можно и готовую квартиру.

Екатерина Хрущёва,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Жилищная инициатива" придерживается своей стратегии, которую выбрала еще в самом начале работы — мы предлагаем покупателям квартиры с готовой отделкой. Обои, линолеум, входные и межкомнатные двери, окрашенные стены санузла, конечно же, все инженерные коммуникации и счетчики. Да, для отделки мы выбираем не элитные материалы, но все достойного качества, а сам ремонт сделан профессионалами аккуратно. Конечно, мы не настаиваем на своем предложении: покупатель может отказаться от такого ремонта и мы пересчитаем стоимость квартиры. Цена упадет на одну-две тысячи рублей за квадратный метр, но чаще всего наши клиенты хотят заселиться в жилье с отделкой: самостоятельный ремонт такого же уровня обойдется примерно в 3 тысячи за "квадрат", не считая потраченного времени.

Увидеть, какой же на самом деле будет отделка вашей квартиры, как она "заиграет", если расставить мебель, можно в одном из шоу-румов ЖИ. Переступив порог, становится понятно, что кухня по-настоящему просторная, в спальне органично размещается кровать и не надо пробираться к окну вдоль стены, а в детской достаточно места для игр и учебы. Что в коридоре можно поставить вместительный шкаф, а в ванной - современную мебель.

Екатерина Хрущева,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров. Мы не случайно выбрали ее для шоу-рума. Здесь покупатель может определиться: нужна ли ему стена между кухней и гостиной? Кто-то загорается идей объединить эти помещения широким проемом, а кто-то останавливается на классическом варианте. Стоит такая квартира от 3 млн рублей. Для покупателей мы предлагаем рассрочку платежа, все виды ипотеки во всех банках, которые работают на территории города. Также квартиры в домах "Жилищной инициативы" можно купить по любому жилищному сертификату.

Традиции на новом месте

Еще в прошлом году "Жилищная инициатива" поставила себе цель принести в центр свой опыт квартальной застройки. По новому принципу начали строить микрорайон "Димитровские горки". Он расположен в центре города в шаговой доступности от школ, детских садов, корпусов вузов, ресторанов, магазинов, а также современных торговых центров. Хорошая транспортная доступность сочетается с удалением от оживленных и шумных магистралей.

Первая очередь микрорайона — это кирпичный дом на Димитрова, 130. За несколько месяцев застройщик построил двухуровневую подземную парковку и четыре этажа из 17 запланированных.

У первого этажа более высокие потолки и особая архитектура. Здесь ЖИ предлагает помещения для магазинов, аптеки, салона красоты и других предприятий общественного обслуживания.

Екатерина Хрущева,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

"Димитровские горки" - это маленькая копия больших кварталов "ЖИ". Мы спроектировали микрорайон так, чтобы обеспечить комфортную жизнь новоселам. Кроме уже продуманных коммерческих помещений здесь появится закрытый двор с фирменной организацией пространства: прогулочными и спортивными площадками, цветниками и аллеями. Кроме дома на Димитрова, 130 в "Димитровских горках" построят еще две высотки на Ядринцева, 99. Здесь появится своеобразный архитектурный акцент нового микрорайона — высотка в 25 этажей, которую мы построим по монолитно-каркасной технологии. Уже со средних этажей будет открываться потрясающая панорама на город, в том числе его историческую часть и реку!

Екатерина Хрущева,

начальник отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Всего в домах "Димитровских горок" будет 265 квартир площадью от 36 до 102 квадратных метров. На выбор — просторные и комфортные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с теплыми и основательными кирпичными стенами, лоджиями с панорамным остеклением. Приобрести квартиру можно с отделкой "под ключ".

Внимание!

Офис компании "Жилищная инициатива" переехал в новое здание на улице Крупской, 86. Здесь на двух этажах в просторных и красивых помещениях разместились все сотрудники офиса, есть комфортные места для переговоров и просто отдыха клиентов: не торопитесь с выбором, найдите лучшее для себя!

Продажи квартир уже стартовали! Подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону: 8 (3852) 505-313.

Проектные декларации размещены на сайте barnaul-gi.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". Банк-партнер: ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия №1481 от 11 августа 2015 года).