Фотофакты. В Барнауле на месте советского кафе "Березка" построят одноименную многоэтажку

Новостройка на Островского. Фото : "Домстрой-Барнаул", altapress.ru. Новостройка на Островского. Фото : "Домстрой-Барнаул", altapress.ru. Новостройка на Островского. Фото : "Домстрой-Барнаул", altapress.ru. Строительство недвижимости. Фото : Михаил Хаустов.

Дом строят напротив парка "Целинников" на месте здания, где в советские времена размещалось кафе "Березка", а потом ресторан "Восток-Сити". Это было залоговое имущество обонкроченного "Зернобанка", которое с торгов приобрел "Домстрой-Барнаул". "Скорее всего дом получит название "Березка". Мы и фасад планируем подать в подходящем к названию стиле", - рассказал Востриков. Архитектуру дома прорабатывал "Алтайгражданпроект". На предоставленных застройщиком рендерах видно: дом будет преимущественного белого цвета. Оживят фасад оранжевые и светло-зеленые штрихи, а воздушность придадут большие витражи.

В новостройке представлено несколько типов планировок: однокомнатные квартиры общей площадью от 26,5 кв. м, двухкомнатные от 44,87 до 69,4 кв. м и трехкомнатные от 123,7 кв. м.

Застройщик рассказал, что компания уже получила разрешение на строительство дома и передала в Госинспекцию проектную декларацию для регистрации по требованиям ФЗ-№214 "Об участии в долевом строительстве". Сейчас площадку под будущий дом расчистили и планируют рыть котлован. Долевки еще не продают. Высотку планируют строить около 2,5 лет.