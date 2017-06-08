Фотофакты. В Барнауле на месте советского кафе "Березка" построят одноименную многоэтажку

В конце мая в Барнауле начали сносить здание на пересечение улиц Островкого и Георгия Исакова. В советские времена здесь размещалось кафе "Березка". На его месте "Домстрой-Барнаул" планирует построить восьмиэтажный двухподъездный дом, рассказал altapress.ru Евгений Востриков, руководитель компании.
Дом строят напротив парка "Целинников" на месте здания, где в советские времена размещалось кафе "Березка", а потом ресторан "Восток-Сити". Это было залоговое имущество обонкроченного "Зернобанка", которое с торгов приобрел "Домстрой-Барнаул". "Скорее всего дом получит название "Березка". Мы и фасад планируем подать в подходящем к названию стиле", - рассказал Востриков. Архитектуру дома прорабатывал "Алтайгражданпроект". На предоставленных застройщиком рендерах видно: дом будет преимущественного белого цвета. Оживят фасад оранжевые и светло-зеленые штрихи, а воздушность придадут большие витражи.
В новостройке представлено несколько типов планировок: однокомнатные квартиры общей площадью от 26,5 кв. м, двухкомнатные от 44,87 до 69,4 кв. м и трехкомнатные от 123,7 кв. м.
Застройщик рассказал, что компания уже получила разрешение на строительство дома и передала в Госинспекцию проектную декларацию для регистрации по требованиям ФЗ-№214 "Об участии в долевом строительстве". Сейчас площадку под будущий дом расчистили и планируют рыть котлован. Долевки еще не продают. Высотку планируют строить около 2,5 лет.
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