Недвижимость

Фотофакты. Под Барнаулом продают коттедж с прудом и водопадом

2086
Сегодня, 16:46.
Недвижимость

В поселке Фирсова Слобода выставлен на продажу коттедж площадью 390 кв. м., построенный по проекту известного архитектора. Во дворе дома есть пруд с водопадом, пишет "Недвижимость Алтай".

Первый этаж дома сделан из кирпича, второй — из дерева. На первом этаже сквозной проход через все комнаты: холл, зал с камином, столовую, кухню, коридор. Как утверждает риэлтор, одно помещение переходит в другое, при этом каждое функционально автономно.

На втором этаже находятся 4 спальни, кабинет, две ванные комнаты, отдельная комната-гардеробная.

На участке в 70 соток есть терраса, патио, площадка для приготовления еды на гриле и пруд с водопадом, который несёт не только эстетическую функцию, но и гидротехническую. На участке также растут грузди и белые грибы. Вся территория засеяна газоном и оборудована системой автополива.

Стоимость коттеджа  –  45 млн. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Шумакова, 11 ул. Шумакова, 11