Фотофакты. Под Барнаулом продают коттедж с прудом и водопадом

В поселке Фирсова Слобода выставлен на продажу коттедж площадью 390 кв. м., построенный по проекту известного архитектора. Во дворе дома есть пруд с водопадом, пишет "Недвижимость Алтай".
Первый этаж дома сделан из кирпича, второй — из дерева. На первом этаже сквозной проход через все комнаты: холл, зал с камином, столовую, кухню, коридор. Как утверждает риэлтор, одно помещение переходит в другое, при этом каждое функционально автономно.
На втором этаже находятся 4 спальни, кабинет, две ванные комнаты, отдельная комната-гардеробная.
На участке в 70 соток есть терраса, патио, площадка для приготовления еды на гриле и пруд с водопадом, который несёт не только эстетическую функцию, но и гидротехническую. На участке также растут грузди и белые грибы. Вся территория засеяна газоном и оборудована системой автополива.
Стоимость коттеджа – 45 млн. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.