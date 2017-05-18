Фотофакты. Под Барнаулом продают коттедж с прудом и водопадом

Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай. Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай. Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай. Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай. Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай. Под Барнаулом продают коттедж с водопадом и прудом .Фото : Недвижимость Алтай.

Первый этаж дома сделан из кирпича, второй — из дерева. На первом этаже сквозной проход через все комнаты: холл, зал с камином, столовую, кухню, коридор. Как утверждает риэлтор, одно помещение переходит в другое, при этом каждое функционально автономно.

На втором этаже находятся 4 спальни, кабинет, две ванные комнаты, отдельная комната-гардеробная.

На участке в 70 соток есть терраса, патио, площадка для приготовления еды на гриле и пруд с водопадом, который несёт не только эстетическую функцию, но и гидротехническую. На участке также растут грузди и белые грибы. Вся территория засеяна газоном и оборудована системой автополива.

Стоимость коттеджа – 45 млн. рублей.