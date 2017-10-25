Как новенькая: в Барнауле "хрущевку" впервые утеплили по новосибирской технологии

Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Дом на ул. Попова, 26. Фото : altapress.ru. Андрей Чибис, главный жилинспектор РФ. Фото : altapress.ru.

Панель "Термолэнд" в Алтайском крае для ремонта жилых домов применили впервые. Материал двухслойный, с внутренней стороны — теплоизоляция. Оптимальное число и размер вентиляционных каналов просчитывали специалисты СО РАН. Благодаря этому в помещениях должен быть оптимальный уровень влажности.

Александр Морозов,

технический директор регоператора капремонта:

Работы приняты неделю назад, собственникам понравилось. Хотя изначально далеко не все принимали эту идею на ура, приходилось вести немало разъяснительных бесед.

По его словам, рабочие также отремонтировали все межпанельные швы.

Председатель ТСЖ сообщила, что жильцы довольны капремонтом: теперь обитатели дома могут экономить на платежах за тепло. Специалист ТСЖ будет механически регулировать подачу теплоносителя.

25 октября качество ремонта фасада дома на ул. Попова, 26 лично оценил главный государственный жилищный инспектор России, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Никаких замечаний региональным властям на объекте он не сделал.

Факт

В 2017 году в Алтайском крае по программе капремонта обновят 481 многоквартирный жилой дом. По состоянию на 25 октября, работы завершены на 66% объектов.

Справка

Андрей Чибис был в Барнауле с рабочим визитом. Он оценивал ход и качество работ на нескольких объектах капремонта и благоустройства, встретился с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым и провел совещание по реализации программы "Комфортная городская среда".