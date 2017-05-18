Фотофакты. В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей

В Барнауле в районе Горы продают 3-х комнатную квартиру площадью 130 кв.м. В подарок покупателю достанется вся мебель, бытовая техника и акустика, стоимостью 4 млн. рублей, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле покупателю элитной квартиры подарят акустику за 4 млн. рублей .Фото : Недвижимость Алтай.
В квартире есть несколько спален, 2 санузла, кухня в 22 квадрата, гардеробная и кабинет на лоджии. Внутри сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту, для которого применялись эксклюзивные материалы.
Цена объекта — 12 680 000 рублей. Также рассматривается вариант обмена на недвижимость в Сочи и Краснодаре.
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