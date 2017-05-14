Фотофакты. В Барнауле строят жилой комплекс с двумя фонтанами и музеем

Проект здания, в котором планируют разместить детский сад. Фото : ПСК "Строительная перспектива". Проект первой очереди жилого комплекса "Две эпохи". Фото : ПСК "Строительная перспектива". Проект первой очереди жилого комплекса "Две эпохи". Фото : ПСК "Строительная перспектива". Проект первой очереди жилого комплекса "Две эпохи". Фото : ПСК "Строительная перспектива". Проект первой очереди жилого комплекса "Две эпохи". Фото : ПСК "Строительная перспектива".

"Две эпохи" расположились на перекрестке улицы Путиловской и проспекта Комсомольский. Первая часть на Комсомольском, 122в — это два разноэтажных кирпичных корпуса и одна 23-этажная "свечка" на основе железобетонного каркаса, расположенные "буквой п". В комплексе будут полноформатные квартиры, а на верхних этажах расположатся пентхаусы с панорамным остеклением.

У первой очереди ЖК закрытый двор с аллеей и фонтаном. Под территорией построят подземный паркинг и гостевую парковку.

Андрей Комяков,

руководитель ПСК "Строительная перспектива":

Мы планируем, что в "Две эпохи" поедут жить барнаульцы, которые когда-то купили квартиры в районе новостроек, но им стало тесно, потому что семья разрослась.

Зона памятников начинается за "свечкой". Новоделы советских времен, которые не вписываются в концепцию комплекса, будут сносить, а на их месте обустроят зоны для отдыха, барбекю. Всю центральную часть (0,7 га) исторической территории займет сквер с фонтаном. "Строительная перспектива" планирует отреставрировать здание спиртохранилища и разместить там музей, связанный с производством напитков. Главными экспонатами станут цистерны под спирт, которые также являются частью памятника и почти полностью занимают здание.

Справка

Территорию бывшего Барнаульского ЛВЗ застройщик приобрел в 2016 году с аукциона. В лот входило около 4 гектаров земли, из них 1,2 гектара —охранная зона, где располагаются исторические здания.

Сдать первую очередь "Двух эпох" (корпус на Комсомольском, 122в) ПСК "Строительная перспектива" планирует в конце 2018 года. Вторую очередь на Комсомольском, 122в планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Еще в планах дом по адресу Комсомольский, 122г, но застройщик еще не получил разрешение на строительство. В общей сложности на территории бывшего предприятия планируют около 70 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений, включая двухэтажный магазин между секциями.