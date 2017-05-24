Фотофакты. В Барнауле продают квартиру с зимним садом

В Барнауле продают 4-комнатную квартиру в стиле эко-кантри площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают квартиру с зимним садом .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают квартиру с зимним садом .Фото : Недвижимость Алтай.
В квартире есть лоджия, зимний сад, кухня-гостиная с отделкой из натурального дерева и камня, 2 санузла, ванная комната с мраморной столешницей и авторским зеркалом. Ремонт помещения выполнен в стиле эко-кантри — большое количество натуральных материалов и живых растений. Вместе с квартирой продается и место в подземной парковке.
Стоимость объекта — 6 000 000 рублей.
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