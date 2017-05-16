Фотофакты. В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром

В Барнауле на продажу выставлена пятикомнатная квартира площадью 230 квадратных метров. Она выполнена по индивидуальному проекту в классическом стиле, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают элитную 5-комнатную квартиру с домашним кинотеатром .Фото : Недвижимость Алтай.
Внутри квартиры расположены 5 спален, холл, гардеробная, кухня, 2 санузла, 2 ванные комнаты, сауна из кедра, балкон, лоджия и даже домашний кинотеатр с дорогой акустикой.
Подоконники и кухонная столешница в квартире сделаны из натурального камня, входная дверь — дубовая, приточная вентиляция с подогревом.
Собственник квартиры утверждает, что на лестничной площадке нет соседей.
На территории дома есть детская площадка, беседка с барбекю, спортзал.
Цена элитного объекта — 19 500 000 рублей.
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