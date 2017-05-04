Недвижимость

Фотофакты. В Барнауле продают коттедж с кинотеатром и видом на Обь

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Сегодня, 18:22.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставлен двухэтажный кирпичный коттедж с видом на Обь. Дом площадью 500 кв.м. расположен на участке в 15 соток. Об этом пишет "Недвижимость Алтай".

На втором этаже дома с отдельным входом находятся кухня, просторная столовая с балконом, витражная гостиная с высотой потолка 5 метров. Риэлтор отмечает, что из всех этих помещений открывается вид на Обь. Также внутри есть прихожая, санузел, гардеробная, спальня с балконом и ванной комнатой. 

На первом этаже расположены 2 спальни, кабинет с выходом на территорию, ванная комната, котельная, постирочная. В подвале предполагается спортивный зал, кухня с комнатой отдыха, домашний кинотеатр.

На территории участка построена баня с гостевым домом, гаражный комплекс на три автомобиля, мастерская, комнаты для охраны и садовника.  В доме ведутся строительные отделочные работы — выложен кафель в санузле, ванной, котельной, постирочной, частично чистовая отделка стен, потолков. Территория дома по всему периметру огорожена, установлены ворота, калитка.  Дом сдан в эксплуатацию, земля в собственности.

Цена коттеджа — 25 000 000 рублей.

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