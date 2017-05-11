Фотофакты. В Барнауле продают квартиру с окном в ванной для фуршета

Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с окном в ванной. Фото : Недвижимость Алтая.

В квартире есть кухня-столовая и гостиная, которые образуют единое просторное пространство площадью 63,5 кв. метров. В потолках комнат встроена светодиодная подсветка с пультами дистанционного управления. В детской есть гардеробная, а в спальне — витражное окно с видом на город.

В ванной установлена большая двухместная джакузи с подсветкой. В перегородке между этой комнатой и гостиной вмонтировано раздвижное окно, чтобы можно было смотреть телевизор в комнате. Собственник отметил, что здесь также можно "пить шампанское и закусывать икрой, релаксируя в пене и пузырьках в ванной".

Цена квартиры — 8,5 млн рублей.