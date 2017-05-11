Фотофакты. В Барнауле продают квартиру с окном в ванной для фуршета

В центре Барнаула продают трехкомнатную квартиру площадью 114 кв. метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтая". В перегородке между ванной и гостиной вмонтировано окно, через которое удобно смотреть телевизор в комнате и устраивать фуршет, отмечает собственник.
В квартире есть кухня-столовая и гостиная, которые образуют единое просторное пространство площадью 63,5 кв. метров. В потолках комнат встроена светодиодная подсветка с пультами дистанционного управления. В детской есть гардеробная, а в спальне — витражное окно с видом на город.
В ванной установлена большая двухместная джакузи с подсветкой. В перегородке между этой комнатой и гостиной вмонтировано раздвижное окно, чтобы можно было смотреть телевизор в комнате. Собственник отметил, что здесь также можно "пить шампанское и закусывать икрой, релаксируя в пене и пузырьках в ванной".
Цена квартиры — 8,5 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.