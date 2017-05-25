Фотофакты. В Барнауле продают самую дорогую квартиру

В Барнауле продается квартира за 20 млн рублей. На данный момент это самая дорогая квартира в городе. В квартире, которая находится на 8-м этаже, четыре комнаты площадью 173 кв. м, сообщает "Недвижимость Алтая".
Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая.
Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая.
Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая.
Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая.
Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая.
Продавец рассказал, что объект имеет нестандартную планировку, а именно два жилых уровня. На первом располагаются две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу. На втором — две гардеробных, кабинет, ванная, сауна, погреб.
Внутри владельцы сделали дизайнерский ремонт. В квартире есть встроенный пылесос.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.