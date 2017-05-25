Фотофакты. В Барнауле продают самую дорогую квартиру

В Барнауле продается квартира за 20 млн рублей. На данный момент это самая дорогая квартира в городе. В квартире, которая находится на 8-м этаже, четыре комнаты площадью 173 кв. м, сообщает "Недвижимость Алтая".

Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая. Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая. Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая. Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая. Самая дорогая квартира Барнаула. Фото : Недвижимость Алтая. Продавец рассказал, что объект имеет нестандартную планировку, а именно два жилых уровня. На первом располагаются две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу. На втором — две гардеробных, кабинет, ванная, сауна, погреб. Внутри владельцы сделали дизайнерский ремонт. В квартире есть встроенный пылесос.