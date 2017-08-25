Недвижимость

В центральном районе появится большая подземная парковка

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Сегодня, 10:45.
Новости компаний

Собственное парковочное место – это, бесспорно, удобный и безопасный вариант хранения автомобиля. Нет хлопот с прогревом за двадцать минут до выезда, не нужно чистить лед, боясь появления царапин, да и к тому же "подарки" от пернатых друзей перестают быть проблемой.

Строительство подземной парковки.
Строительство подземной парковки. Фото : архив СК "Сибирия".

В ЖК "Новая пристань" ведется строительство большой подземной парковки, совмещенной с лифтом. В доме по улице Приречная, 2-а идет внутренняя отделка. Уже этой осенью здесь появятся 450 комфортных квартир с видом на Обь и Нагорный парк. В проекте предусмотрен комплекс с пешеходными и велосипедными дорожками, минимаркет, муниципальный детский сад.

Все под контролем

Попасть на саму стоянку возможно через охраняемые ворота и под пристальным взором службы безопасности. На территории парковки, в наиболее темных и удаленных местах устанавливают видеокамеры, записи с которых хранятся до нескольких недель.

Строительство подземной парковки.
Строительство подземной парковки.

Лучшая безопасность

Современный подземный паркинг в жилом комплексе должен быть оборудован по передовым технологическим разработкам. Помещение оснащено мощной проточно-вытяжной вентиляцией, системами пожаротушения и датчиками дыма.

Строительство подземной парковки.
Строительство подземной парковки.

Чистота и порядок

Обязательным условием подземной парковки является постоянное поддержание в ней чистоты и порядка. А наличие на территории автомойки – создает дополнительный комфорт автовладельцам.

Строительство подземной парковки.
Строительство подземной парковки.

Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 717-000 или на сайте СК "Сибирия" sk-sibiria.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте zss22.ru

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