В центральном районе появится большая подземная парковка

В ЖК "Новая пристань" ведется строительство большой подземной парковки, совмещенной с лифтом. В доме по улице Приречная, 2-а идет внутренняя отделка. Уже этой осенью здесь появятся 450 комфортных квартир с видом на Обь и Нагорный парк. В проекте предусмотрен комплекс с пешеходными и велосипедными дорожками, минимаркет, муниципальный детский сад.

Все под контролем

Попасть на саму стоянку возможно через охраняемые ворота и под пристальным взором службы безопасности. На территории парковки, в наиболее темных и удаленных местах устанавливают видеокамеры, записи с которых хранятся до нескольких недель.

Лучшая безопасность

Современный подземный паркинг в жилом комплексе должен быть оборудован по передовым технологическим разработкам. Помещение оснащено мощной проточно-вытяжной вентиляцией, системами пожаротушения и датчиками дыма.

Чистота и порядок

Обязательным условием подземной парковки является постоянное поддержание в ней чистоты и порядка. А наличие на территории автомойки – создает дополнительный комфорт автовладельцам.

Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 717-000 или на сайте СК "Сибирия" sk-sibiria.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте zss22.ru