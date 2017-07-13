Недвижимость

Фотофакты. "Жилищная инициатива" одновременно строит шесть домов в "Лазурном-2"

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Сегодня, 08:42.
Новости компаний

Строительная компания "Жилищная инициатива" опубликовала фотографии со строительной площадки квартала "Лазурный-2".

Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".
Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2". Фото : архив kapitalist.tv.

Очередной масштабный проект компании в самом разгаре: продолжается строительство комфортабельного микрорайона "Лазурный-2".

Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".
Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".

Сейчас строители возводят одновременно шесть домов! В двух домах на улице Южный Власихинский проезд идет монтаж внутренних и внешних панелей. В доме на улице Власихинская, 97 строители ведут электромонтаж и внутренние отделочные работы.

Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".
Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".

Благоустройством домов, которым славятся все кварталы "Жилищной инициативы", занимаются еще на стадии строительства. Так, сейчас в нарядный внешний вид приводят территории по адресу Юж. Власихинский проезд, 44 и Юж. Власихинский, 46.  Здесь же идет отделка внутри зданий. А по улице Юж. Власихинский, 38 работы по благоустройству и отделке уже завершены, осталось дождаться сдачи дома в эксплуатацию!

Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".
Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".

Кстати, в квартале будет свой 7-этажный гаражный комплекс. Сейчас там ведется устройство наружных сетей и отделочные работы.

Cтроительные работы.
Cтроительные работы.

Напомним, что "Лазурный-2" — это современный жилой квартал. Построены и успешно сданы три жилых дома. Как и в любом микрорайоне "Жилищной инициативы", в "Лазурном-2" будет развитая инфраструктура – собственная школа, магазины, салоны красоты, аптеки. Детские и спортивные площадки в каждом дворе, где ребята будут не только играть, но и дышать свежим воздухом, ведь всего в 500 метрах находится реликтовый бор. Еще одна сильная сторона квартала — надежная система безопасности: круглосуточный пост охраны и видеонаблюдения позволит жителям не беспокоиться за себя и своих близких.

Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".
Cтроительная площадка квартала "Лазурный-2".

Приобрести квартиру в микрорайоне "Лазурный -2" легко и просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд предложений для удобной покупки: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru.

Подробный фотоотчет можно посмотреть в наших группах "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке".

Источник: kapitalist.tv

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