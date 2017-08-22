Гид по новостройкам: жилой комплекс "Парковый" — продолжение "Барнаульской Рублевки"?

В сосновом бору, по соседству с санаторием “Барнаульский”, в живописнейшем месте, начато возведение первого дома комплекса на Змеиногорском тракте, 35-а.

Проект поистине впечатляет! Это один из немногих домов в Барнауле, который действительно претендует на звание элитного. Основные характеристики ЖК “Парковый”:

расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору;

парковочное место для каждой квартиры;

материал стен - кирпич ;

; панорамное остекление окон;

клубный формат комплекса - 72 квартиры;

в доме нет малогабаритных квартир;

собственная крышная газовая котельная;

спортивные площадки: для активных видов спорта - мини-стадион, для индивидуальных занятий - уличные тренажеры;

детские площадки для разных возрастных групп детей;

выходы в лесопарковую, прогулочную зону;

выделенные зоны отдыха на территории (беседки);

охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.

Потенциальные покупатели недвижимости приобретают квартиру путем вступления в ЖСК. Подобный проект уже реализовывался в нагорной части города Барнаула. И был необыкновенно успешен - являлся рекордсменом по дороговизне квадратного метра, при лавинообразном спросе. По словам представителя застройщика, Ульянова В.Д., жилой комплекс “Парковый” ничем не будет уступать уже построенному поселку, а в чем-то даже будет и превосходить.

Мы считаем, ЖК “Парковый” является одним из лучших проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более что, цена “старта продаж” более чем привлекательна, особенно в сравнении с аналогами. Предполагаем, что покупатели ЖК “Парковый” смогут увидеть почти двукратное увеличение цен к концу строительства микрорайона!

Спешите, в продаже осталось всего 55 квартир, остальные были забронированы до старта продаж!

Документация (устав, разрешение на строительство и т.д.) на сайте: zm35a.ru

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Адрес офиса: Балтийская, 66

