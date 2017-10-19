Главный архитектор Алтайского края назвал точечную застройку Барнаула "злом"

Виктор Четошников рассказал телеканалу о своих первых шагах в должности. Он отметил, что в крае и в целом в России не выстроена система градостроительного планирования, обозначенная законом. Она представляет собой взаимосвязанную иерархическую систему: строительство любого объекта осуществляется с учетом генерального плана города, а также проекта планировки района и квартала. "Эта система не исключала, но минимизировала ошибки, которые мы замечаем и в нашем городе. Этого нет и над этим я предполагаю работать в первую очередь", — пояснил эксперт.

О том, что Барнаулу не хватает проектов планировок кварталов, которые должны регулировать новое строительство в конкретной части города, Четошников уже говорил. В том числе и комментируя проблемы "точек" в центре Барнаула. В интервью "Нашим новостям" он четко обозначил свою позицию по вопросу: точечная застройка — "конечно зло".

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Во-первых, точечная застройка уродует облик города. А во вторых, это мина замедленного действия: население прирастает, а социальная инфраструктура остается на том уровне, на котором она была. Рано или поздно это перерастет в конкретный конфликт.

Справка

С 1 сентября Виктор Четошников занял должность главного архитектора Алтайского края, который подчиняется напрямую губернатору. "Главные архитекторы должны стать своего рода агентами влияния по благоустройству территорий", — заявил в одном из своих выступлений об этой инициативе министр строительства Михаил Мень.