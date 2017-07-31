Главное событие августа обещает стать традиционным для всех горожан

Проведение Дня строителя - добрая традиция Союза строителей Алтайского края, которая ранее за рамки членов общественной организации не выходила. Однако в этом году планируется задать более торжественную атмосферу для гостей и участников и вывести мероприятие на общегородской уровень.

Организаторы мероприятия:

В Алтайском крае более 2000 строительных компаний и более 20 000 строителей. Нам хотелось бы поздравить каждого, кто причастен к такому тяжелому созидательному труду. Строительство родного города и создание такого дома для будущих поколений, в котором хочется жить – действительно благородное дело и день строителя - это еще один повод посмотреть на результаты нашего общего труда и оценить дальнейшие перспективы.

Сегодня передовиками строительства мы по истине можем назвать таких застройщиков как "Жилищная Инициатива", ИСК "СОЮЗ", ПСК "Строительная Перспектива", СК "Сибирия", "ПР-Холдинг", "Дострой-Барнаул", "Алгоритм", "Селф", "Алтйэнергожилстрой", "Карнеол", "Горем-3", "СтройСиб" и многих других, однако общаясь в основном с застройщиками, горожане не знают, кто еще участвует в создании будущего жилья, а их вклад не менее ценен. Это проектировщики зданий и производители строительных материалов, железобетонных изделий.

Организатор мероприятия – СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "РОР АК". Организации удалось собрать ведущих строителей города - застройщиков, проектировщиков, производителей, архитекторов - всех, кто так или иначе, причастен к строительству и развитию Барнаула и объединить для решения общественно-значимых задач в своей сфере.

Союз Строителей:

За последние годы мы многого достигли, об этом говорят новые микрорайоны, детские сады, школы и другие объекты социального назначения. Реконструируется историческая часть города, сегодня мы видим, как популярен среди горожан Нагорный парк. В скором времени появятся красивейшая набережная, "Барнаульский Арбат". Город преображается, об этом, конечно, хотелось бы говорить чаще. И поддерживать масштаб праздника мы хотим каждый год.

Праздничной программой занимается комитет по культуре г. Барнаула. На сцене моторостроителей гости мероприятия увидят духовой оркестр, популярные творческие коллективы города Барнаула, а также смогут разделить праздничную атмосферу мероприятия.

Праздник планирует принять более 500 человек, неравнодушных к развитию собственного города. Мероприятие посетят представители Администрации Алтайского края, министерства строительства Алтайского края, Администрации города Барнаула, а также Совета Ветеранов союза строителей Алтая.

Дата проведения: 10 августа 2017 г.

Время: 15:00

Место: Дворец Культуры "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50-а

Регистрация на мероприятие: +7 (3852) 202-000

Вход свободный"