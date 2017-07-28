"Город мастеров" выселил краевую автошколу из исторического здания в Барнауле

Исторический трехэтажный дом на Короленко, 96/Красноармейском, 14 передают Алтайской краевой творческой общественной организации народных ремесленников "Городу мастеров". До недавних пор творческий коллектив делил помещения со старейшей "Краевой автошколой".
Здание на Короленко, 96 находится в краевой собственности. До сих пор его помещения сдавали в аренду разным организациям, в том числе и автошколе. Но в конце прошлого года она покинула занимаемые кабинеты. Сейчас готовится пакет документов, согласно которому помещения передадут в безвозмездное пользование "Городу мастеров". Об этом altapress.ru рассказал Виктор Романов, председатель правления организации. Теперь художники, ремесленники и другие творческие люди будут работать в нескольких мастерских на площади более одной тысячи кв. м.
В ближайших планах мастеров организовать музеи музыкальных инструментов и отдельно гармошки. В подвальном помещении, где сейчас расположен выставочный зал, планируют устроить музей гимназии Будкевич. Именно эта школа размещалась здесь в начале прошлого века. В ней обучалось около 300 девочек, свидетельствуют исторические документы.
Само здание нуждается в реставрации, признается Романов. Но пока в планах у администрации нет такого проекта, рассказала altapress.ru Галина Замятина, начальник сектора информационно-коммуникационных технологий и работы со СМИ Управления алтайского края по культуре и архивному делу.
По данным "2Гис", краевая автошкола теперь находится в здании на Комсомольском, 65.
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