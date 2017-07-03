Алтайские строители пожаловались на экстремизм дольщиков

Строители рассказывают, что как только дольщик получает ключи от новой квартиры, к нему в дверь стучат юристы и предлагают отсудить часть денег за строительные недочеты дома и квартиры. Также предлагают подать иск, если дом сдали с просрочкой.

Александр Мишустин, президент Союза строителей Алтайского кря, отметил, что сейчас жалобы носят массовый характер, назвал это экстремизмом дольщиков, который подрывает устойчивость отрасли.

Александр Мишустин,

резидент Союза строителей Алтайского кря:

Жилье, которое вводилось 5-10 лет назад, не сравнить с современным. Сейчас это качественно другой уровень подхода к строительным конструкциям, благоустройству и отделке, но жалобы жильцов были и будут. Вопрос в их обоснованности.

Чтобы выстроить работу конструктивно, компании создают дополнительные отделы качества для контроля строительства на всех этапах. Но покупатели вместе с юристами все равно пробуют судиться, утверждают строители. Андрей Степанов обещал принять меры.

Андрей Степанов,

начальник Госинспекции Алтайского края:

Мы планируем выходить на заключение актов приема-передачи квартир дольщикам, чтобы обеспечить справедливость и не потворствовать их завышенным требованиям, а также заработкам юристов.

Мишустин отметил, что заключение Госинспекции может стать дополнительным аргументом в суде в случае неоднозначных ситуаций и споров с дольщиком. Если же застройщик допустил брак или просрочил ввод объекта, то бумага не поможет.

Александр Мишустин,

резидент Союза строителей Алтайского кря:

Сейчас только застройщик и дольщик подписывают такие акты приема-передачи квартир. Как именно включится в этот процесс Госинспекция, еще предстоит понять и отладить это взаимодействие. Ведь в доме порядка 300 квартир. В один день мы передаем 30 ключей, в другой 1-2. Предстоит понять, в каком режиме будет работать инспектор.

Факт

По данным Госинспекции, с нарушением сроков ввода жилья в первом полугодии прошлого года введено пять многоквартирных домов. За аналогичный период этого года — 3 дома.