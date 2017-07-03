Алтайские строители пожаловались на экстремизм дольщиков

Строительные компании Барнаула атакуют дольщики, которые при поддержке юристов доказывают, что им получили квартиры позже обещанного срока и ненадлежащего качества. Союз строителей Алтайского края обратился в краевую Госинспекцию за помощью. 29 июня на мероприятии по итогам полугодия работы отрасли начальник инспекции Андрей Степанов пообещал принять меры.
Строители рассказывают, что как только дольщик получает ключи от новой квартиры, к нему в дверь стучат юристы и предлагают отсудить часть денег за строительные недочеты дома и квартиры. Также предлагают подать иск, если дом сдали с просрочкой.
Александр Мишустин, президент Союза строителей Алтайского кря, отметил, что сейчас жалобы носят массовый характер, назвал это экстремизмом дольщиков, который подрывает устойчивость отрасли.
Александр Мишустин,
резидент Союза строителей Алтайского кря:
Жилье, которое вводилось 5-10 лет назад, не сравнить с современным. Сейчас это качественно другой уровень подхода к строительным конструкциям, благоустройству и отделке, но жалобы жильцов были и будут. Вопрос в их обоснованности.
Чтобы выстроить работу конструктивно, компании создают дополнительные отделы качества для контроля строительства на всех этапах. Но покупатели вместе с юристами все равно пробуют судиться, утверждают строители. Андрей Степанов обещал принять меры.
Андрей Степанов,
начальник Госинспекции Алтайского края:
Мы планируем выходить на заключение актов приема-передачи квартир дольщикам, чтобы обеспечить справедливость и не потворствовать их завышенным требованиям, а также заработкам юристов.
Мишустин отметил, что заключение Госинспекции может стать дополнительным аргументом в суде в случае неоднозначных ситуаций и споров с дольщиком. Если же застройщик допустил брак или просрочил ввод объекта, то бумага не поможет.
Александр Мишустин,
резидент Союза строителей Алтайского кря:
Сейчас только застройщик и дольщик подписывают такие акты приема-передачи квартир. Как именно включится в этот процесс Госинспекция, еще предстоит понять и отладить это взаимодействие. Ведь в доме порядка 300 квартир. В один день мы передаем 30 ключей, в другой 1-2. Предстоит понять, в каком режиме будет работать инспектор.
Факт
По данным Госинспекции, с нарушением сроков ввода жилья в первом полугодии прошлого года введено пять многоквартирных домов. За аналогичный период этого года — 3 дома.
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