Недвижимость

Госинспекция нашла 115 млн рублей, которые вывели из строительства дома "СтройГАЗа"

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Сегодня, 15:33.
Недвижимость

Госинспекция Алтайского края проверила финансовые документы "СтройГАЗа" на строительство дома на Антона Петрова, 254. Служба обнаружила недоимку в 115 млн рублей. Из них 88 млн уже вернулись в стройку, но риски у проекта остались. Об этом рассказал начальник инспекции Андрей Степанов на встрече с журналистами 7 августа.

Дом на Антона Петрова, 254 по состоянию на лето 2015 года.
Дом на Антона Петрова, 254 по состоянию на лето 2015 года. Фото : stroigaz.ru.

Предписание вернуть 115 млн рублей на счета строительства дома на Антона Петрова, 254 "СтройГАЗ" получил еще в 2015 году. 

Ольга Дерявская,
начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции:

Вопреки нормам 214-ФЗ "О долевом участии в строительстве...", "СтройГАЗ" направлял средства не на строительство дома на Антона Петрова, 254, а на свои хозяйственные нужды, например, на погашение кредитных обязательств.

"СтойГАЗ" не стал обжаловать предписание надзорного органа, а значит согласился с ним. Достраивая отдельные блок-секции и предоставляя в инспекцию соответствующие документы, он гасил "долг", но вернуть в стройку предстоит еще 27 млн рублей. Застройщик не нарушил сроков ввода дома в эксплуатацию, подчеркнул на пресс-конференции Андрей Степанов.

Андрей Степанов,
начальник Госинспекции Алтайского края:

Квартиры в новостройке должны передать жильцам 30 января 2018 года. Но риски остались, поэтому объект на особом контроле в Госинспекции и Минстрое". Сказать, что дом сдадут в срок — превышение моих полномочий, но думаю, что заявленная дата будет выдержана.

Дольщики "СтройГАЗа" беспокоятся о том, что их дом достроят в срок. В конце июля они вышли на пикет, чтобы обратить на себя внимание. Александр Сартаков, член инициативной группы дольщиков Антона Петрова, 254, рассказал altapress.ru, что всего в строящейся секции дома 195 квартир, которые приобрели около 250 дольщиков. Для завершения строительства нужно около 30 млн рублей.

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