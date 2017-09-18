Недвижимость

Хочешь хорошо зарабатывать? Приходи, научим

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Сегодня, 17:05.
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Агентство недвижимости "Жилфонд" приглашает барнаульцев на бесплатные курсы риэлтеров

Бесплатные курсы риэлторов.
Бесплатные курсы риэлторов. Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

С 2 октября по 6 октября в Барнауле, вновь, будет открыта школа риэлтерского мастерства. Прийти на занятия могут и совсем новички, и те, у кого уже есть опыт работы на рынке недвижимости.

"Жилфонд" проводит курсы для всех, кто:

  • хочет научиться хорошо и стабильно зарабатывать;
  • открыт для новых знаний и готов расти профессионально;
  • мечтает работать в дружном и весёлом коллективе.

Курсы риэлтерского мастерства – это 5 познавательных встреч в тёплой и дружеской атмосфере. Каждый вечер вы сможете узнать много нового, интересного и полезного. Знаниями поделятся самые опытные и успешные специалисты нашей компании. Вы сможете задать им вопросы, пообщаться в неформальной обстановке – за чашкой ароматного кофе или чая.

"Жилфонд" готовит насыщенную программу

2 октября, в понедельник:

  • 17.00-18.30 Мы расскажем об истории и принципах работы "Жилфонда" – одного из самых крупных и надёжных агентств недвижимости России. Вы узнаете о том, как и сколько можно зарабатывать в нашей компании.
  • 18.30-20.00 Проведём тренинг, посвящённый азам телефонных продаж. Вы узнаете, как правильно выстраивать диалог во время переговоров по телефону.

3 октября, во вторник:

  • 17.00-18.30 Расскажем о типах домов, научим делать грамотное описание районов и жилмассивов. Поможем разобраться в инженерно-технических характеристиках жилья. А ещё поговорим о ценообразовании и ценовых категориях на рынке недвижимости.
  • 18.30-20.00 Речь пойдёт о технологиях работы с продавцом квартиры. Вы узнаете об эффективных рекламных инструментах.

4 октября, в среду:

  • 17.00-18.30 Поговорим о рынке ипотечного кредитования. Вы поймёте, на каких условиях взаимодействуют банки и агентства недвижимости.
  • 18.30-20.00 Посвятим время технологиям работы с покупателем. Специалист объяснит, как максимально быстро подобрать для клиента подходящие варианты.

5 октября, в четверг:

  • 17.00-18.30 Познакомимся с пакетом документов для купли-продажи. Поговорим о подготовке и проведении успешной сделки.
  • 18.30-20.00 Специалист ответит на вопросы зала.

6 октября, в пятницу:

  • 17.00-18.30 В нашей школе риэлтеров – день проверки знаний. В заключении курсов вас ждёт экзамен. Все, кто сдаст его успешно, получат возможность пройти стажировку в "Жилфонде".

Приходите! Не упустите шанс получить увлекательную и высокооплачиваемую работу!

Занятия будут проходить в офисе "Жилфонда" на ул. Малахова, 83.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Запись по телефону (3852) 201-001.

Количество мест, строго, ограничено.

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