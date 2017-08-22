Хочешь хорошо зарабатывать? "Жилфонд" научит

Агентство недвижимости приглашает барнаульцев на курсы риэлторов
"Жилфонд" проводит курсы для всех, кто:
- хочет научиться хорошо и стабильно зарабатывать;
- открыт для новых знаний и готов расти профессионально;
- мечтает работать в дружном и веселом коллективе.
Курсы риэлторского мастерства – это 5 познавательных встреч в теплой и дружеской атмосфере. Каждый вечер вы сможете узнать много нового, интересного и полезного. Знаниями поделятся самые опытные и успешные специалисты нашей компании. Вы сможете задать им вопросы, пообщаться в неформальной обстановке – за чашкой ароматного кофе или чая.
"Жилфонд" готовит насыщенную программу
17.00-18.30 Мы расскажем об истории и принципах работы "Жилфонда" – одного из самых крупных и надежных агентств недвижимости России. Вы узнаете о том, как и сколько можно зарабатывать в нашей компании.
18.30-20.00 Проведем тренинг, посвященный азам телефонных продаж. Вы узнаете, как правильно выстраивать диалог во время переговоров по телефону.
17.00-18.30 Расскажем о типах домов, научим делать грамотное описание районов и жилмассивов. Поможем разобраться в инженерно-технических характеристиках жилья. А еще поговорим о ценообразовании и ценовых категориях на рынке недвижимости.
18.30-20.00 Речь пойдет о технологиях работы с продавцом квартиры. Вы узнаете об эффективных рекламных инструментах.
17.00-18.30 Поговорим о рынке ипотечного кредитования. Вы поймете, на каких условиях взаимодействуют банки и агентства недвижимости.
18.30-20.00 Посвятим время технологиям работы с покупателем. Специалист объяснит, как максимально быстро подобрать для клиента подходящие варианты.
17.00-18.30 Познакомимся с пакетом документов для купли-продажи. Поговорим о подготовке и проведении успешной сделки.
18.30-20.00 Специалист ответит на вопросы зала.
17.00-18.30 В нашей школе риэлторов – день проверки знаний. В заключение курсов вас ждет экзамен. Все, кто сдаст его успешно, получат возможность пройти стажировку в "Жилфонде".
Приходите! Не упустите шанс получить увлекательную и высокооплачиваемую работу!
Занятия будут проходить в офисе "Жилфонда" на ул. Малахова, 83.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Запись по телефону (3852) 201-001.
Спешите! Количество мест ограничено.
Источник: АН "Жилфонд"