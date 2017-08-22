Недвижимость

Хочешь хорошо зарабатывать? "Жилфонд" научит

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Сегодня, 09:00.
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Агентство недвижимости приглашает барнаульцев на курсы риэлторов

Агентство недвижимости "Жилфонд".
Агентство недвижимости "Жилфонд".
С 28 августа по 1 сентября в Барнауле будет открыта школа риэлторского мастерства. Прийти на занятия могут и совсем новички, и те, у кого уже есть опыт работы на рынке недвижимости.

Курсы риэлторов.
Курсы риэлторов.

"Жилфонд" проводит курсы для всех, кто:

  • хочет научиться хорошо и стабильно зарабатывать;
  • открыт для новых знаний и готов расти профессионально;
  • мечтает работать в дружном и веселом коллективе.

Курсы риэлторского мастерства – это 5 познавательных встреч в теплой и дружеской атмосфере. Каждый вечер вы сможете узнать много нового, интересного и полезного. Знаниями поделятся самые опытные и успешные специалисты нашей компании. Вы сможете задать им вопросы, пообщаться в неформальной обстановке – за чашкой ароматного кофе или чая.

"Жилфонд" готовит насыщенную программу

28 августа, в понедельник:

17.00-18.30 Мы расскажем об истории и принципах работы "Жилфонда" – одного из самых крупных и надежных агентств недвижимости России. Вы узнаете о том, как и сколько можно зарабатывать в нашей компании.

18.30-20.00 Проведем тренинг, посвященный азам телефонных продаж. Вы узнаете, как правильно выстраивать диалог во время переговоров по телефону.

29 августа, во вторник:

17.00-18.30 Расскажем о типах домов, научим делать грамотное описание районов и жилмассивов. Поможем разобраться в инженерно-технических характеристиках жилья. А еще поговорим о ценообразовании и ценовых категориях на рынке недвижимости.

18.30-20.00 Речь пойдет о технологиях работы с продавцом квартиры. Вы узнаете об эффективных рекламных инструментах.

30 августа, в среду:

17.00-18.30 Поговорим о рынке ипотечного кредитования. Вы поймете, на каких условиях взаимодействуют банки и агентства недвижимости.

18.30-20.00 Посвятим время технологиям работы с покупателем. Специалист объяснит, как максимально быстро подобрать для клиента подходящие варианты.

31 августа, в четверг:

17.00-18.30 Познакомимся с пакетом документов для купли-продажи. Поговорим о подготовке и проведении успешной сделки.

18.30-20.00 Специалист ответит на вопросы зала.

1 сентября, в пятницу:

17.00-18.30 В нашей школе риэлторов – день проверки знаний. В заключение курсов вас ждет экзамен. Все, кто сдаст его успешно, получат возможность пройти стажировку в "Жилфонде".

Приходите! Не упустите шанс получить увлекательную и высокооплачиваемую работу!

Занятия будут проходить в офисе "Жилфонда" на ул. Малахова, 83.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Запись по телефону (3852) 201-001.

Спешите! Количество мест ограничено.

Источник: АН "Жилфонд"

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