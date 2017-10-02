Недвижимость

IKEA не включила Барнаул в план развития на ближайшие несколько лет

Сегодня, 13:58.
Недвижимость

Руководство IKEA объявило список российских городов, где планирует развитие в ближайшие годы. Барнаул снова не вошел в их число, несмотря на то, что в 2015 IKEA включила краевую столицу в число городов, интересных для развития.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA. Фото : CC0.

В ближайшие годы IKEA модернизирует комплексы в Москве и Краснодаре, а также построит новые в Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом представители руководства IKEA Russia рассказали журналистам на ежегодной конференции Open House 2017, пишет РБК.

Для Петербурга это будет третья IKEA, для Челябинска — первая. "Мега Челябинск" должна открыться в 2020 году: комплекс будет иметь площадь 140 тыс. кв. м, а также 5,5 тыс. парковочных мест. Инвестиции в строительство составят 18 млрд руб. О проекте говорили с 2016 года, когда IKEA приобрела земельный участок площадью 40 гектаров в пригороде Челябинска.

Барнаул не вошел в число городов, где IKEA планирует развиваться в ближайшее время. Но в 2015 году сообщалось, что торговая сеть IKEA потратит более 2 млрд. долларов на развитие России. Компания планировала открыть магазины в 25 городах страны с населением свыше 500 тысяч человек. Тогда в их число вошел и Барнаул.

Предполагалось, что шведский ритейлер будет искать участок в Барнауле при помощи фонда РЖС. Структура предлагал шведам участки вдоль Павловского тракта за улицей Просторной, рядом с ТРЦ "Арена". Однако в итоге IKEA так и не приняла участие в аукционе.

Впервые об интересе шведского ритейлера к Барнаулу заговорили еще в 2007 году. Тогда IKEA сама обратилась к администрации города с предложением о сотрудничестве, нацелив свои интересы на города с населением свыше 500 тыс. человек.

Шведской компании на выбор предложили два участка, относящиеся к землям сельхозназначения. Первый - на Павловском тракте, недалеко от торгового центра "Лента". Второй - в поселке Санниково (район города Новоалтайска).

Планировалось, что шведская компания построит объект площадью около 130 тыс. квадратных метров и инвестирует в проект примерно 4 млрд. рублей. Однако тогда IKEA не смогла договориться с местными властями.

Отметим, что недавно открывшийся ТРЦ "Галактика" отчасти напоминает формат "Меги": там есть "Ашан", магазины сети Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka и другие) и даже каток. Не хватает только главного якоря — самой IKEA.

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