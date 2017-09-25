Инновационное предложение: квартиры с террасой в центре Барнаула

О самом доме неоднократно писали, однако, оказывается, особого внимания заслуживает не только придомовая территория с мини-водопадом, гольфом и ростовыми шахматами или, например, входная группа с кожаными диванами, интерьерными вставками из мха, но и отдельные квартиры (хотя все квартиры в доме такого уровня уже сами по себе уникальны).

На третьем этаже дома расположено несколько квартир, которые помимо собственно жилой площади и лоджии имеют дополнительное пространство за пределами квартиры – так называемую террасу.

Терраса представляет собой территорию, огражденную парапетом. Отделка пола и стен предполагается плиткой. Площадь террасы – 33 и 42 кв. м (для сравнения: в Барнауле имеются предложения о покупке квартир площадью начиная от 11 кв. м, а стандартная студия – от 23–25 кв. м).

Функционал террасы огромен, перечислять варианты использования такой площади на открытом воздухе можно очень и очень долго. Но изначально резюмируем: жизнь в таком пространстве по сути является компромиссом между жизнью в квартире и жизнью в своем загородном доме.

Дом готовится к сдаче, можно сказать, со дня на день. По информации на официальном сайте застройщика, сдача дома запланирована на октябрь 2017 года, на данный момент ведутся отделочные работы (фотоотчет о ходе строительства застройщик ежемесячно размещает на своем сайте).

На текущий момент застройщик объявил о снижении цен на квартиры с террасами, так, квартира площадью 77 кв. м плюс площадь террасы 33 кв. м обойдется в 4,5 млн руб., квартира площадью 83 кв. м плюс площадь террасы 42 кв. м (!) обойдется в 4,7 млн руб.

Коротко о вариантах использования площади террасы:

Терраса легко превращается в детский садик с песочницей и бассейном. Дети могут целыми днями играть на свежем воздухе.

Люди с активным образом жизни могут оборудовать зал для йоги и сделать свой мини- спортзал с кардиозоной.

Молодые семьи могут принимать гостей в собственной лаунж-зоне с диванами и подушками и легкой музыкой под настроение.

Если вы привыкли работать дома, перенесите на террасу кабинет. На свежем воздухе в голову приходят самые свежие мысли.

А еще можно оборудовать собственный огромный сад, почти дендрарий, и ваша квартира превратится в объект восхищения прохожих.

Конечно, такая квартира не каждому по карману. Но человек, имеющий возможность вкладывать средства в собственный комфорт, как правило предъявляет повышенные требования к качеству любой покупки.

ООО "Домстрой–Барнаул" готов предложить взыскательным покупателям комфорт, который будет складываться из характеристик, связанных с расположением дома, внешней и внутренней атрибутикой, планировкой квартир. Помимо прочего, стоит указать на обычные для дома критерии: материал стен – кирпич, на крыше установлена индивидуальная газовая котельная (таким образом, жильцы не будут зависеть от излюбленного горожанами веерного отключения горячей воды), зона парковки на цокольном этаже сообщается с этажами с помощью лифта, всего в доме предусмотрено два лифта. В доме запроектировано 90 квартир, таким образом, исключено создание "муравейника". Если добавить к этому закрытую внутреннюю территорию (ту самую, на которой мини-водопад, гольф и ростовые шахматы), можно прийти к выводу, что дом предполагает уникальный, практически курортный вариант проживания в городе.

Информация действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom-barn.ru