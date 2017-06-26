Недвижимость

Ипотека без проблем или зачем в ИСК "СОЮЗ" появился ипотечный специалист

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Сегодня, 12:24.
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Чтобы подробно изучить все предлагаемые банками в городе Барнауле ипотечные продукты, стоит просто обратиться в ИСК "Союз". Чтобы сберечь время и деньги покупателей квартир, ЖК "Времена года" принял в штат эксперта по ипотеке.

Ипотека без проблем или зачем в ИСК "СОЮЗ" появился ипотечный специалист.
Ипотека без проблем или зачем в ИСК "СОЮЗ" появился ипотечный специалист. Фото : Архив ИСК "СОЮЗ".

С апреля этого года в офисе продаж ЖК "Времена года" (по адресу "Взлетная, 95") появился штатный эксперт по ипотеке. Новый сотрудник успешно прошел обучение во всех банках- партнерах и представляет независимый сервис по получению кредита.

Главная задача ипотечного специалиста ИСК "Союз" – облегчить и ускорить для клиентов получение кредита, сделать его комфортным.

Специалист ЖК "Времена года" проинформирует Вас о существующих ипотечных возможностях, подберет оптимальные программы из числа банков-партнёров, а затем будет сопровождать вашу заявку до получения кредита и оформления сделки.

На сегодняшний день "Времена года" аккредитован в более чем 6 ведущих банках города Барнаула, и число партнёров только растёт – а это более двух десятков ипотечных программ, в которых разобраться без подготовки очень сложно и, главное, долго. Ипотечный специалист Инвестиционно – строительнои? компании "Союз" прекрасно ориентируется в многообразии предлагаемых продуктов и акций, поэтому обратившись к нему, можно сберечь самое важное – время, силы, нервы и деньги.

Консультация и помощь в получении ипотеки покупателям квартир в ЖК "Времена года" предоставляются совершенно бесплатно, а программа того или иного банка не навязывается – выбор в итоге делает покупатель!

Греб Елена Владимировна,
Заместитель генерального директора по экономике и Финансам ИСК "Союз":

Греб Елена Владимировна.
Греб Елена Владимировна

"Услуга новая, но уже ясно, что по результатам работы с ипотечным экспертом покупатели квартир жилого комплекса "Времена года" остаются довольны. Случаи бывали разные, например, когда банк требовал дополнительно какую-то справку, а что это за справка, не могли понять ни заёмщик, ни менеджер банка. И нашему ипотечному специалисту приходилось напрямую связываться с руководителями соответствующих отделов банков и решать образовавшуюся проблему. Особенно значима работа эксперта по ипотеке для иногородних покупателей квартир в ЖК "Времена года", которые зачастую просто не имеют возможности надолго приехать в Барнаул, чтобы посетить офисы банков, разобраться в особенностях их требовании? и оформить кредит самостоятельно. В этом случае весь процесс проходит в онлайн - режиме. Документами эксперт обменивается по электронной почте, что в разы сокращает время клиента. Покупатель квартиры может приехать в офис только к завершению сделки и подписать договор."

Решение о принятии в штат специалиста, работающего посредником между клиентом и банком, целесообразно – по данным Инвестиционно – строительнойкомпании "Союз", в ЖК "Времена года" достаточно много сделок проходит с привлечением ипотечных средств, поэтому это, с одной стороны, является конкурентным преимуществом, с другой – реальной помощью для клиентов. Выбирая из нескольких объектов, они отдадут предпочтение тому, при покупке квартиры в котором они могут получить подробную консультацию и подбор ипотечной программы.

Ипотека без проблем или зачем в ИСК "СОЮЗ" появился ипотечный специалист.
Ипотека без проблем или зачем в ИСК "СОЮЗ" появился ипотечный специалист.

ООО "ИСК"Союз". Проектная декларация на сайте www.isk-soyuz.ru

Приобрести квартиру можно позвонив по телефону: 8 (3852) 58-10-58.

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