Ипотека под 8,4% впервые в истории доступна барнаульским покупателям новостроек

Это стало возможным благодаря участию компании ИСК "ВИРА-Строй" и его барнаульского проекта "Матрешки" в партнерской программе ПАО Сбербанк. Согласно условиям ПАО Сбербанк, процентная ставка составляет 8,9%, а при подаче документов на регистрацию через сервис электронной регистрации, предоставленный Сбербанком, ставка по ипотеке снижается до 8,4%.*

Партнерское соглашение и дополнительная скидка от застройщика распространяется на квартиры в домах ЖК "Матрешки" по ул. Балтийская, 95 и Балтийская, 99. Такое соглашение ПАО Сбербанк в Барнауле заключил всего с двумя строительными компаниями, одна из которых – ИСК "ВИРА-Строй".

Новоселье уже этой осенью!

На условиях "партнерской" ипотеки от ПАО Сбербанк и застройщика "ВИРА-Строй" можно приобрести квартиру с готовой отделкой, а значит, можно будет отметить новоселье уже совсем скоро. Передача ключей в дома на ул. Балтийская, 95 состоится до 30 сентября 2017 года, а на ул. Балтийская, 99 – до 30 сентября 2018 года.

Это предложение особенно актуально для всех, кто покупает недвижимость для себя и своей семьи. Новоселам не придется ждать сдачи дома в течение долгих лет и переплачивать за аренду жилья на время ремонта.

В ЖК "Матрешки" созданы все условия для комфортной жизни и воспитания детей. Дворы комплекса благоустроены. Оборудованы детские площадки для ребятишек всех возрастов, летом двор украшают цветы на клумбах. По периметру комплекса располагаются просторные парковки с достаточным количеством мест как для жителей, так и для гостей ЖК.

Жителям ЖК "Матрешки" доступна вся инфраструктура Индустриального района. Удобное месторасположение комплекса позволяет быстро добираться до школ, детских садов, больниц, крупных торговых центров. Будущие жильцы ЖК смогут оценить и развитую транспортную сеть: до микрорайона проложили свои маршруты крупногабаритные автобусы и микроавтобусы, ГАЗели, электротранспорт, что позволит людям добраться в любую точку города без пересадок.

В новых домах предусмотрены различные варианты планировок по доступным ценам. Так, 1-комнатную квартиру в каркасно-кирпичном доме на ул. Балтийская, 99 площадью 39,49 квадратных метров с учетом скидки до 31 мая 2017 г. можно приобрести всего за 1 441 385 рублей. А просторная 2-комнатная квартира в доме на ул. Балтийская, 99 площадью 60,36 квадратных метров с учетом скидки до 31 мая 2017 г. стоит всего 2 112 600 рублей.

Отличные перспективы

ЖК "Матрешки" возводится в перспективном квартале 2009. Большое внимание строительная компания, являющаяся одной из самых крупных в Новосибирске, уделит благоустройству ЖК. Так, здесь появятся теннисный корт, волейбольное поле, баскетбольная и детская площадки, а также безопасные уличные тренажеры, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки.

Справка

OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступная по телефону тел. +7 (3852) 55-65-77 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу: пр. Красноармейский д.75-б, 3-й этаж.

"VS-Недвижимость", официальный представитель OOO ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле.

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Телефон для справок: 22-38-18

Рассрочку предоставляет застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектные декларации размещены на сайте matreshki-barnayl.ru

* Участники партнерской программы: ПАО Сбербанк и ООО ИСК "ВИРА-Строй". Подробную информацию об условиях участия в программе можно получить у официального представителя застройщика VS-Недвижимость в г. Новосибирск по тел.: (383) 271-22-22. В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у ООО СК "ВИРА-Строй" на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования "Приобретение строящегося жилья" с учетом условий "Акции для застройщиков" и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО "Центр недвижимости от Сбербанка" (ООО "ЦНС"), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам справочной службы 8-800-555-55-50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО "ЦНС", при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. По возникающим вопросам - справки по телефонам 8-800-555-55-50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.