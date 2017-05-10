Недвижимость

Ипотека под 8,4% впервые в истории доступна барнаульским покупателям новостроек

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Сегодня, 09:00.
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Льготная ипотека

Ставка по ипотеке в России достигла минимальных значений за всю историю данной программы. Эксперты считают, что вскоре она может опуститься ниже психологического барьера в 10%, что спровоцирует настоящий "бум" на данный вид кредита. Однако барнаульские покупатели уже сейчас могут стать одними из первых, кто приобретет квартиры на первичном рынке по ставке ниже 9%!

ЖК "Матрешки" (визуализация).
ЖК "Матрешки" (визуализация). Иллюстрация : архив OOO ИСК "ВИРА-Строй".

Это стало возможным благодаря участию компании ИСК "ВИРА-Строй" и его барнаульского проекта "Матрешки" в партнерской программе ПАО Сбербанк. Согласно условиям ПАО Сбербанк, процентная ставка составляет 8,9%, а при подаче документов на регистрацию через сервис электронной регистрации, предоставленный Сбербанком, ставка по ипотеке снижается до 8,4%.*

Партнерское соглашение и дополнительная скидка от застройщика распространяется на квартиры в домах ЖК "Матрешки" по ул. Балтийская, 95 и Балтийская, 99. Такое соглашение ПАО Сбербанк в Барнауле заключил всего с двумя строительными компаниями, одна из которых – ИСК "ВИРА-Строй".

ЖК "Матрешки" (визуализация).
ЖК "Матрешки" (визуализация).

Новоселье уже этой осенью!

На условиях "партнерской" ипотеки от ПАО Сбербанк и застройщика "ВИРА-Строй" можно приобрести квартиру с готовой отделкой, а значит, можно будет отметить новоселье уже совсем скоро. Передача ключей в дома на ул. Балтийская, 95 состоится до 30 сентября 2017 года, а на ул. Балтийская, 99 – до 30 сентября 2018 года.

Это предложение особенно актуально для всех, кто покупает недвижимость для себя и своей семьи. Новоселам не придется ждать сдачи дома в течение долгих лет и переплачивать за аренду жилья на время ремонта.

В ЖК "Матрешки" созданы все условия для комфортной жизни и воспитания детей. Дворы комплекса благоустроены. Оборудованы детские площадки для ребятишек всех возрастов, летом двор украшают цветы на клумбах. По периметру комплекса располагаются просторные парковки с достаточным количеством мест как для жителей, так и для гостей ЖК.

ЖК "Матрешки" (визуализация).
ЖК "Матрешки" (визуализация).

Жителям ЖК "Матрешки" доступна вся инфраструктура Индустриального района. Удобное месторасположение комплекса позволяет быстро добираться до школ, детских садов, больниц, крупных торговых центров. Будущие жильцы ЖК смогут оценить и развитую транспортную сеть: до микрорайона проложили свои маршруты крупногабаритные автобусы и микроавтобусы, ГАЗели, электротранспорт, что позволит людям добраться в любую точку города без пересадок.

В новых домах предусмотрены различные варианты планировок по доступным ценам. Так, 1-комнатную квартиру в каркасно-кирпичном доме на ул. Балтийская, 99 площадью 39,49 квадратных метров с учетом скидки до 31 мая 2017 г. можно приобрести всего за 1 441 385 рублей. А просторная 2-комнатная квартира в доме на ул. Балтийская, 99 площадью 60,36 квадратных метров с учетом скидки до 31 мая 2017 г. стоит всего 2 112 600 рублей.

Планировка.
Планировка.

Отличные перспективы

ЖК "Матрешки" возводится в перспективном квартале 2009. Большое внимание строительная компания, являющаяся одной из самых крупных в Новосибирске, уделит благоустройству ЖК. Так, здесь появятся  теннисный корт, волейбольное поле, баскетбольная и детская площадки, а также безопасные уличные тренажеры, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки.

Справка

OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступная по телефону тел. +7 (3852) 55-65-77 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу: пр. Красноармейский д.75-б, 3-й этаж.

"VS-Недвижимость", официальный представитель OOO ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле.

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Телефон для справок: 22-38-18

Рассрочку предоставляет застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектные декларации размещены на сайте matreshki-barnayl.ru

* Участники партнерской программы: ПАО Сбербанк и ООО ИСК "ВИРА-Строй". Подробную информацию об условиях участия в программе можно получить у официального представителя застройщика VS-Недвижимость в г. Новосибирск по тел.: (383) 271-22-22. В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у ООО СК "ВИРА-Строй" на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования "Приобретение строящегося жилья" с учетом условий "Акции для застройщиков" и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО "Центр недвижимости от Сбербанка" (ООО "ЦНС"), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам справочной службы 8-800-555-55-50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО "ЦНС", при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. По возникающим вопросам - справки по телефонам 8-800-555-55-50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

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