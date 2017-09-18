Недвижимость

ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса

265
Сегодня, 09:30.
Новости компаний

ИСК "Алгоритм" презентовала новый жилой комплекс – "Литерный". На встрече, посвященной презентации нового объекта, собрались представители банков и ведущих агентств недвижимости Барнаула.

ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.
ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса. Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм".

Жилой комплекс "Литерный" будет расположен в центре Барнаула по адресу: ул. Чернышевского, 186. По словам директора компании Белоусовой Ксении, название "Литерный" возникло не случайно: "Литерным всегда называлось что-то особенное. Например, так именуется закрытый список для vip-гостей; для нужд царской семьи существовал литерный поезд; литерная ложа в театре - для первых лиц. У нас Литерный дом, дом первого класса! Понимание и ощущение первого класса у каждого свое, поэтому мы постараемся оправдать ожидания каждого нашего клиента".

ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.
ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.

Современный 16-ти этажный жилой комплекс "Литерный" состоит из двух подъездов, в которых расположится 237 квартир с различными планировками. Застройщиком предусмотрены и уютные квартиры-студии от 27,3 м2, и просторные трехкомнатные квартиры до 66,5 м2, выходящие на обе стороны жилого дома. Предлагаемые конфигурации планировочных решений дают будущим хозяевам простор для творчества в реализации дизайнерских задумок.

ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.
ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.

Каждый подъезд жилого комплекса "Литерный" будет оборудован двумя лифтами: грузовым и пассажирским, один из которых будет опускаться прямо на подземную парковку. В подъезде предусмотрена зона для хранения велосипедов и колясок. Во дворе будут установлены современные детская и спортивная площадка. Проектом предусмотрена возможность установки системы видеонаблюдения и место для консьержа.

Дом первого класса.
Дом первого класса.

Посмотреть планировки и проектные декларации можно уже сейчас на сайте Застройщика - www.alg22.ru, а также в его отделах продаж. ИСК "Алгоритм" предлагает различные варианты оплаты для своих клиентов, действует система рассрочки до конца 2018 года. Низкие ставки по ипотеке.

Более подробную информацию о Жилом комплексе "Литерный" можно узнать по телефону 72-00-82 или в отделе продаж по адресу: пр. Социалистический, 54.

Рассрочка предоставляется ООО "ИСК "Алгоритм". Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО)

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Северо-западная, 23 а ул. Северо-западная, 23 а