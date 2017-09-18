ИСК "Алгоритм" представила экспертам Барнаула Дом первого класса.

Жилой комплекс "Литерный" будет расположен в центре Барнаула по адресу: ул. Чернышевского, 186. По словам директора компании Белоусовой Ксении, название "Литерный" возникло не случайно: "Литерным всегда называлось что-то особенное. Например, так именуется закрытый список для vip-гостей; для нужд царской семьи существовал литерный поезд; литерная ложа в театре - для первых лиц. У нас Литерный дом, дом первого класса! Понимание и ощущение первого класса у каждого свое, поэтому мы постараемся оправдать ожидания каждого нашего клиента".

Современный 16-ти этажный жилой комплекс "Литерный" состоит из двух подъездов, в которых расположится 237 квартир с различными планировками. Застройщиком предусмотрены и уютные квартиры-студии от 27,3 м2, и просторные трехкомнатные квартиры до 66,5 м2, выходящие на обе стороны жилого дома. Предлагаемые конфигурации планировочных решений дают будущим хозяевам простор для творчества в реализации дизайнерских задумок.

Каждый подъезд жилого комплекса "Литерный" будет оборудован двумя лифтами: грузовым и пассажирским, один из которых будет опускаться прямо на подземную парковку. В подъезде предусмотрена зона для хранения велосипедов и колясок. Во дворе будут установлены современные детская и спортивная площадка. Проектом предусмотрена возможность установки системы видеонаблюдения и место для консьержа.

Посмотреть планировки и проектные декларации можно уже сейчас на сайте Застройщика - www.alg22.ru, а также в его отделах продаж. ИСК "Алгоритм" предлагает различные варианты оплаты для своих клиентов, действует система рассрочки до конца 2018 года. Низкие ставки по ипотеке.

Более подробную информацию о Жилом комплексе "Литерный" можно узнать по телефону 72-00-82 или в отделе продаж по адресу: пр. Социалистический, 54.

Рассрочка предоставляется ООО "ИСК "Алгоритм". Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО)