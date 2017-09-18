ИСК "Союз" изготовила праздничную стелу ко Дню города

Праздничная стела ко Дню города. Фото : архив ООО "ИСК "Союз". Праздничная стела ко Дню города. Фото : архив ООО "ИСК "Союз". Праздничная стела ко Дню города. Фото : архив ООО "ИСК "Союз". Праздничная стела ко Дню города. Фото : архив ООО "ИСК "Союз". Праздничная стела ко Дню города. Фото : архив ООО "ИСК "Союз".

К 80-летию Алтайского края в ИСК "Союз" было принято решение изготовить праздничную стелу ко Дню города.

Греб Елена Владимировна,

заместитель генерального директора по экономике и финансам:

Мы любим наш родной город Барнаул, поэтому если у нас есть возможность подарить жителям праздник, то почему бы и нет. Кроме того, с Днем города практически совпадает крупнейшее событие для всего края — его 80-летие.

Праздничная программа в честь открытия юбилейной стелы получилась действительно яркой и насыщенной, зрители не расходились до самого позднего вечера и фотографировались около памятного подарка.

Греб Елена Владимировна,

заместитель генерального директора по экономике и финансам: