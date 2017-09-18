Недвижимость

ИСК "Союз" изготовила праздничную стелу ко Дню города

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Сегодня, 10:21.
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Для Инвестиционно-строительной компании "Союз" дарить памятные подарки городу — не новый опыт, застройщик традиционно устраивает запоминающиеся события для жителей города Барнаула.

К 80-летию Алтайского края в ИСК "Союз" было принято решение изготовить праздничную стелу ко Дню города.

Греб Елена Владимировна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам:

Мы любим наш родной город Барнаул, поэтому если у нас есть возможность подарить жителям праздник, то почему бы и нет. Кроме того, с Днем города практически совпадает крупнейшее событие для всего края — его 80-летие.

Греб Елена Владимировна,.
Греб Елена Владимировна,

Праздничная программа в честь открытия юбилейной стелы получилась действительно яркой и насыщенной, зрители не расходились до самого позднего вечера и фотографировались около памятного подарка.

Праздничная стела ко Дню города.
Праздничная стела ко Дню города.

Греб Елена Владимировна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам:

Я думаю, что все жители и гости нашего города воспримут наш подарок позитивно, с душой и мы со своей атмосферой вольемся в общую жизнь города.

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