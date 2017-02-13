Недвижимость

Итоги 2016 года: чем нам запомнился ушедший год?

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Сегодня, 09:16.
Новости компаний

Новогодние праздники дали многим из нас возможность передохнуть от активного рабочего ритма и не только построить планы на год начинающийся, но и осмыслить все то, что произошло в году прошедшем. Мы считаем, что, подводя итоги любого периода, необходимо акцентировать свое внимание исключительно на успехах. Такой подход не только заставит улыбнуться в тот момент, когда вы вспомните свои достижения, но и даст мощный заряд мотивация для достижения новых целей! Поэтому мы решили поделиться своей историей успеха 2016 года!

Ксения Белоусова, директор ООО "Алгоритм".
Ксения Белоусова, директор ООО "Алгоритм". Фото : Анна Зайкова.

Для нашей компании 2016 год начался с крайне важного и волнительного события – ввода первого жилого дома в квартале 2009а "Балтийская крепость". Разрешение на его ввод в эксплуатацию было получено 11 января - в первый рабочий день года, и сразу же начался активный процесс передачи квартир нашим клиентам. Почти все квартиры в этом доме были переданы жильцам за три недели января. С разницей в пару недель мы получили разрешение на ввод уже второго дома – Балтийская 105, и через некоторое время сдали третий дом – Сергея Ускова, 40. Квартиры в этих домах передавались точно такими же быстрыми темпами, и к началу весны уже сотни семей въехали в свои новые квартиры и начали делать там ремонт.

Сергея Ускова, 40.
Сергея Ускова, 40.

В июне 2016 мы начали строительство еще одного жилого дома в "Балтийской крепости" - Северный Власихинский, 104. С первого взгляда он очень похож на расположенный по соседству 106-й дом: монолитно-кирпичная технология строительства, внешний вид в рамках единой концепции квартала, свободные планировки квартир. Однако у 104-го дома с торцов первого этажа будут располагаться два пристроенных магазина. Кроме того, дом отличается и по планировкам: в нем на шестнадцать квартир больше, и планировки более разнообразные. Проанализировав спрос покупателей с предшествующих объектов, мы установили, что большим спросом пользуются "евро" двушки и трешки.

ИСК "Алгоритм" представила новый дом в квартале "Балтийская крепость".
ИСК "Алгоритм" представила новый дом в квартале "Балтийская крепость"

Также летом 2016 года в Федеральный закон № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…" был внесен большой блок поправок. Это событие, мы решили отметить по причине его важности для нас, как Застройщика, так и для строительной отрасли в целом. Данные изменения коснулись требований о минимальном размере уставного капитала для Застройщиков, а также о введении дополнительного механизма защиты прав дольщиков – компенсационного фонда, в который Застройщики будут делать обязательные отчисления.

На день города Барнаула в 2016 году среди своих клиентов мы и наши партнеры в очередной раз провели большой розыгрыш призов, среди которых были как нужные для новоселов – дрель, очиститель воздуха и мультиварка, так и электронные гаджеты – часы Sony SmartWatch, навигатор, фотокамера Canon, два смартфона Samsung, планшет Lenovo Yoga. Каждый кто поднимался на сцену из зрителей обязательно уходил с приятным и памятным подарком от ИСК "Алгоритм". Апогеем программы стал, разумеется, розыгрыш трех главных призов. За третье место Ждановой Наталье достался гироскутер, от которого в восторге была дочь победителя. Второе место заняла семья Барсуковых Александра и Марины – им достался новый телевизор Samsung. Обладательницей первого приза – белоснежного Nissan Juke стала Маркешина Надежда Федоровна.

К кому улетел Nissan Juke от ИСК "Алгоритм".
К кому улетел Nissan Juke от ИСК "Алгоритм".

В октябре 2016 года наша компания представила своей первый проект точечной застройки в центральной части города Барнаула – Жилой комплекс "Тетрис", расположенный по адресу – Димитрова 126. Это будет 16-ти этажный жилой дом с объектами общественного назначения в цокольном и 1-ом этажах, а также со встроено - пристроенным гаражом-стоянкой в подвальном и цокольном этажах на 45 машиномест. Верхнее покрытие гаража будет эксплуатируемым – на нем разместятся спортивные площадки, площадки для отдыха и игр детей. Всего в доме будет 135 квартир: 45 однокомнатных (площадью 30,56-34,6 кв.м.), двухкомнатных - 75 шт. (площадью 36,9-52,6 кв.м.) и 15 трехкомнатных квартир (площадью 66,5 кв.м.).

Жилой комплекс "Тетрис" - живи играючи!
Жилой комплекс "Тетрис" - живи играючи!

Кроме того, в октябре стартовал наш конкурс для жителей квартала "Балтийская крепость" на лучший ремонт. Всего нами было определено 6 номинаций: "Любимая кухня", "Эффективная организация пространства" (квартиры-студии и 1-комнатные квартир), "Большому кораблю – большое плавание" (2-х и 3-хкомнатные квартиры), "Здесь живет сказка" (детские комнаты), "С легким паром" (ванные), "Мой сладкий сон" (спальни). Для участия необходимо прислать фотографии в официальную группу конкурса "Мой дом – моя Крепость!" в социальной сети "ВКонтакте", либо на электронную почту – 720082@list.ru. Конкурс проводится до конца февраля, так что у всех желающих выиграть ценные призы от Застройщика еще есть время принять участие!

Конкурс.
Конкурс.

Ноябрь оказался одним из самых насыщенных на события месяцем! 3 ноября в Правительственной резиденции "Дворец конгрессов" (Стрельна, Санкт-Петербург) состоялся Всероссийский саммит "Надежный застройщик России 2016", который стал итоговым мероприятием реализации Федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России". В рамках проекта были проверены 2600 строительных компаний и 13000 строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По согласованию с органами, осуществляющими контроль в сфере долевого строительства, компании, все объекты которых имеют максимальные показатели надежности, не имеют претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей, были номинированы на награждение.

Всероссийский саммит "Надежный застройщик России 2016".
Всероссийский саммит "Надежный застройщик России 2016".

Мы гордимся тем, что Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" стала обладателем Золотого знака "Надежный застройщик России 2016" от Алтайского края. Данная награда свидетельствует не только о высоком уровне работы компании, но и надежной защите интересов всех ее клиентов. Приятно отметить, что одним из докладчиков в рамках пленарного заседания саммита стала Белоусова Ксения – директор ИСК "Алгоритм". Она рассказала о состоянии строительной отрасли в нашем регионе. Кроме того, она была спикером и активным участником круглых столов Саммита

"Надежный застройщик России – 2016": инвестиционно-строительная компания "Алгоритм".
"Надежный застройщик России – 2016": инвестиционно-строительная компания "Алгоритм".

Всего через неделю – 9 ноября, мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 16-ти этажного жилого дома Северный Власихинский, 106. Через 9 дней в эксплуатацию была введена I очередь (блок-секции №№ 1, 2, 3) жилого дома Сергея Ускова, 42. По нашей доброй традиции передача квартир их владельцам также прошла очень быстро. Ну а в конце ноября мы начали строительство последнего дома в квартале 2009а – Северный Власихинский, 102 – еще один шестнадцатиэтажный гигант!

Тёплая новость для замерзающих барнаульцев.
Тёплая новость для замерзающих барнаульцев.

Декабрь нам запомнился новогодним мероприятием, организованным для жителей квартала "Балтийская крепость". 17 декабря мы провели детский праздник, посвященный Новому Году. Между жилыми домами Балтийская, 103 и Балтийская, 105 была установлена большая красивая елку с разноцветными игрушками и яркими гирляндами. Встречал детвору символ будущего года – Петух в ярких шароварах. Вместе со Снегурочкой они развлекали гостей в ожидании появления самого главного персонажа Нового Года – Деда Мороза! Волшебник прибыл, как и подобается на санях, однако везли их не "три белых коня", а четыре Хаски. Не забыл Дед Мороз и свой знаменитый мешок, вручив каждому ребенку сладкий подарок. В завершении праздника все присутствующие смогли посмотреть необычный дневной фейерверк. В небо взметнулись синие, красные, желтые и зеленые полоски. Такой фейерверк запомнится всем надолго.

Праздник в квартал к нам приходит!
Праздник в квартал к нам приходит!

Легко заметить, что все значимые события 2016 года были связаны с нашими клиентами: будь то передача квартир, или общественное признание надежным Застройщиком, защищающим права своих клиентов! Мы искреннее надеемся, что в 2017 году таких моментов станет гораздо больше, и мы с радостью поделимся ими с нашими клиентами!

Организатор конкурса: ИСК ООО "Алгоритм". Срок проведения конкурса: с 17.10.2016 по 28.02.2017. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте застройщика, в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте", либо по телефону 72-00-82. Проектные декларации на сайте www.alg22.ru

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