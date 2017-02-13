Итоги 2016 года: чем нам запомнился ушедший год?

Для нашей компании 2016 год начался с крайне важного и волнительного события – ввода первого жилого дома в квартале 2009а "Балтийская крепость". Разрешение на его ввод в эксплуатацию было получено 11 января - в первый рабочий день года, и сразу же начался активный процесс передачи квартир нашим клиентам. Почти все квартиры в этом доме были переданы жильцам за три недели января. С разницей в пару недель мы получили разрешение на ввод уже второго дома – Балтийская 105, и через некоторое время сдали третий дом – Сергея Ускова, 40. Квартиры в этих домах передавались точно такими же быстрыми темпами, и к началу весны уже сотни семей въехали в свои новые квартиры и начали делать там ремонт.

В июне 2016 мы начали строительство еще одного жилого дома в "Балтийской крепости" - Северный Власихинский, 104. С первого взгляда он очень похож на расположенный по соседству 106-й дом: монолитно-кирпичная технология строительства, внешний вид в рамках единой концепции квартала, свободные планировки квартир. Однако у 104-го дома с торцов первого этажа будут располагаться два пристроенных магазина. Кроме того, дом отличается и по планировкам: в нем на шестнадцать квартир больше, и планировки более разнообразные. Проанализировав спрос покупателей с предшествующих объектов, мы установили, что большим спросом пользуются "евро" двушки и трешки.

Также летом 2016 года в Федеральный закон № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…" был внесен большой блок поправок. Это событие, мы решили отметить по причине его важности для нас, как Застройщика, так и для строительной отрасли в целом. Данные изменения коснулись требований о минимальном размере уставного капитала для Застройщиков, а также о введении дополнительного механизма защиты прав дольщиков – компенсационного фонда, в который Застройщики будут делать обязательные отчисления.

На день города Барнаула в 2016 году среди своих клиентов мы и наши партнеры в очередной раз провели большой розыгрыш призов, среди которых были как нужные для новоселов – дрель, очиститель воздуха и мультиварка, так и электронные гаджеты – часы Sony SmartWatch, навигатор, фотокамера Canon, два смартфона Samsung, планшет Lenovo Yoga. Каждый кто поднимался на сцену из зрителей обязательно уходил с приятным и памятным подарком от ИСК "Алгоритм". Апогеем программы стал, разумеется, розыгрыш трех главных призов. За третье место Ждановой Наталье достался гироскутер, от которого в восторге была дочь победителя. Второе место заняла семья Барсуковых Александра и Марины – им достался новый телевизор Samsung. Обладательницей первого приза – белоснежного Nissan Juke стала Маркешина Надежда Федоровна.

В октябре 2016 года наша компания представила своей первый проект точечной застройки в центральной части города Барнаула – Жилой комплекс "Тетрис", расположенный по адресу – Димитрова 126. Это будет 16-ти этажный жилой дом с объектами общественного назначения в цокольном и 1-ом этажах, а также со встроено - пристроенным гаражом-стоянкой в подвальном и цокольном этажах на 45 машиномест. Верхнее покрытие гаража будет эксплуатируемым – на нем разместятся спортивные площадки, площадки для отдыха и игр детей. Всего в доме будет 135 квартир: 45 однокомнатных (площадью 30,56-34,6 кв.м.), двухкомнатных - 75 шт. (площадью 36,9-52,6 кв.м.) и 15 трехкомнатных квартир (площадью 66,5 кв.м.).

Кроме того, в октябре стартовал наш конкурс для жителей квартала "Балтийская крепость" на лучший ремонт. Всего нами было определено 6 номинаций: "Любимая кухня", "Эффективная организация пространства" (квартиры-студии и 1-комнатные квартир), "Большому кораблю – большое плавание" (2-х и 3-хкомнатные квартиры), "Здесь живет сказка" (детские комнаты), "С легким паром" (ванные), "Мой сладкий сон" (спальни). Для участия необходимо прислать фотографии в официальную группу конкурса "Мой дом – моя Крепость!" в социальной сети "ВКонтакте", либо на электронную почту – 720082@list.ru. Конкурс проводится до конца февраля, так что у всех желающих выиграть ценные призы от Застройщика еще есть время принять участие!

Ноябрь оказался одним из самых насыщенных на события месяцем! 3 ноября в Правительственной резиденции "Дворец конгрессов" (Стрельна, Санкт-Петербург) состоялся Всероссийский саммит "Надежный застройщик России 2016", который стал итоговым мероприятием реализации Федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России". В рамках проекта были проверены 2600 строительных компаний и 13000 строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По согласованию с органами, осуществляющими контроль в сфере долевого строительства, компании, все объекты которых имеют максимальные показатели надежности, не имеют претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей, были номинированы на награждение.

Мы гордимся тем, что Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" стала обладателем Золотого знака "Надежный застройщик России 2016" от Алтайского края. Данная награда свидетельствует не только о высоком уровне работы компании, но и надежной защите интересов всех ее клиентов. Приятно отметить, что одним из докладчиков в рамках пленарного заседания саммита стала Белоусова Ксения – директор ИСК "Алгоритм". Она рассказала о состоянии строительной отрасли в нашем регионе. Кроме того, она была спикером и активным участником круглых столов Саммита

Всего через неделю – 9 ноября, мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 16-ти этажного жилого дома Северный Власихинский, 106. Через 9 дней в эксплуатацию была введена I очередь (блок-секции №№ 1, 2, 3) жилого дома Сергея Ускова, 42. По нашей доброй традиции передача квартир их владельцам также прошла очень быстро. Ну а в конце ноября мы начали строительство последнего дома в квартале 2009а – Северный Власихинский, 102 – еще один шестнадцатиэтажный гигант!

Декабрь нам запомнился новогодним мероприятием, организованным для жителей квартала "Балтийская крепость". 17 декабря мы провели детский праздник, посвященный Новому Году. Между жилыми домами Балтийская, 103 и Балтийская, 105 была установлена большая красивая елку с разноцветными игрушками и яркими гирляндами. Встречал детвору символ будущего года – Петух в ярких шароварах. Вместе со Снегурочкой они развлекали гостей в ожидании появления самого главного персонажа Нового Года – Деда Мороза! Волшебник прибыл, как и подобается на санях, однако везли их не "три белых коня", а четыре Хаски. Не забыл Дед Мороз и свой знаменитый мешок, вручив каждому ребенку сладкий подарок. В завершении праздника все присутствующие смогли посмотреть необычный дневной фейерверк. В небо взметнулись синие, красные, желтые и зеленые полоски. Такой фейерверк запомнится всем надолго.

Легко заметить, что все значимые события 2016 года были связаны с нашими клиентами: будь то передача квартир, или общественное признание надежным Застройщиком, защищающим права своих клиентов! Мы искреннее надеемся, что в 2017 году таких моментов станет гораздо больше, и мы с радостью поделимся ими с нашими клиентами!

Организатор конкурса: ИСК ООО "Алгоритм". Срок проведения конкурса: с 17.10.2016 по 28.02.2017. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте застройщика, в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте", либо по телефону 72-00-82. Проектные декларации на сайте www.alg22.ru