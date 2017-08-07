Недвижимость

Как барнаульцы отпразднуют день строителя

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12 августа 2017 года в 12:00 в квартале "Балтийская крепость", возле офиса ИСК "Алгоритм", по адресу: ул. Балтийская, 103 состоится праздничное мероприятие, посвященное дню строителя.

День строителя.
День строителя. Фото : Архив компании ИСК "Алгоритм".

В программе мероприятия: выступление музыкальных и танцевальных коллективов, шоу иллюзионистов, конкурсы и подарки, приятные сюрпризы, зона виртуальной реальности.

Для ребятишек: бесплатный аквагрим, детские развлекательные программы.

Приходите! Будет весело!

Количество призов ограничено. Условия уточняйте у организатора ООО ИСК "Алгоритм".

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