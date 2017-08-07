Как барнаульцы отпразднуют день строителя

12 августа 2017 года в 12:00 в квартале "Балтийская крепость", возле офиса ИСК "Алгоритм", по адресу: ул. Балтийская, 103 состоится праздничное мероприятие, посвященное дню строителя.
В программе мероприятия: выступление музыкальных и танцевальных коллективов, шоу иллюзионистов, конкурсы и подарки, приятные сюрпризы, зона виртуальной реальности.
Для ребятишек: бесплатный аквагрим, детские развлекательные программы.
Приходите! Будет весело!
Количество призов ограничено. Условия уточняйте у организатора ООО ИСК "Алгоритм".
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