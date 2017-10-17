Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней

В программе курса много эксклюзивной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы мастер-класса

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость?

Юридические основы проведения сделок.

Защита прав потребителей в сфере недвижимости.

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" – это реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.

"Жилфонд" – это компания с 20-летним опытом работы на рынке, это большая, дружная и успешная команда. В 66 офисах агентства работают 970 сотрудников. "Жилфонд" постоянно развивается. Нам нужны новые грамотные специалисты. Приходите на курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней" – одни из лучших выпускников смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: Пролетарская, 117, 1 этаж

Продолжительность обучения: пять дней.

Начало занятий: 23 октября 2017 года.

Время проведения: с 17.00 до 20.00.

Звоните по телефону 8 (3852)20-14-14

Оставьте заявку на обучение сейчас.

Количество мест ограниченно.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.