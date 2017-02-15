Недвижимость

Фотофакты. Как строится "Большая Медведица": кадры со строительной площадки комплекса

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Сегодня, 08:39.
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Представители жилого комплекса "Большая Медведица"  — сеть офисов недвижимости "МИЭЛЬ" и застройщик "Адалин-Строй" — опубликовали фотографии со строительной площадки.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

ЖК "Большая Медведица" располагается между улицами Партизанская и Пролетарская. Первые два дома уже сданы, третий готовится к сдаче в эксплуатацию. Сейчас ведется активное строительство четвертого дома по адресу ул. Пролетарская, 150.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Каркас дома уже полностью построен. Строители занимаются его заполнением: возводят перегородки из газобетона.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Завершается устройство подземной парковки. Двухуровневая автостоянка будет располагаться под дворовой территорией.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

В марте, согласно графику, строители приступят к остеклению дома. Параллельно будут проводиться фасадные работы.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Все наружные инженерные сети уже подведены к дому.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

"Большая Медведица" — это один из самых комфортабельных жилых комплексов в Барнауле. Он расположен в районе с уже развитой инфраструктурой в деловом центре города. В шаговой доступности: школы и детские сады, торгово-развлекательные центры ("Сити-Центр", "Гулливер-парк", "Первомайский"), фермерский рынок и супермаркеты, остановки общественного транспорта, две зеленые парковые зоны. Во дворе установлены современные детские и спортивные площадки.

Для клиентов "Большой Медведицы" есть ряд выгодных предложений: рассрочка*, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк". В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

Все подробности можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru.

*Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй".  С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Адалин-Строй.

Источник: kapitalist.tv

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