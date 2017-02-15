Фотофакты. Как строится "Большая Медведица": кадры со строительной площадки комплекса

ЖК "Большая Медведица" располагается между улицами Партизанская и Пролетарская. Первые два дома уже сданы, третий готовится к сдаче в эксплуатацию. Сейчас ведется активное строительство четвертого дома по адресу ул. Пролетарская, 150.

Каркас дома уже полностью построен. Строители занимаются его заполнением: возводят перегородки из газобетона.

Завершается устройство подземной парковки. Двухуровневая автостоянка будет располагаться под дворовой территорией.

В марте, согласно графику, строители приступят к остеклению дома. Параллельно будут проводиться фасадные работы.

Все наружные инженерные сети уже подведены к дому.

"Большая Медведица" — это один из самых комфортабельных жилых комплексов в Барнауле. Он расположен в районе с уже развитой инфраструктурой в деловом центре города. В шаговой доступности: школы и детские сады, торгово-развлекательные центры ("Сити-Центр", "Гулливер-парк", "Первомайский"), фермерский рынок и супермаркеты, остановки общественного транспорта, две зеленые парковые зоны. Во дворе установлены современные детские и спортивные площадки.

Для клиентов "Большой Медведицы" есть ряд выгодных предложений: рассрочка*, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк". В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

Все подробности можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru.

*Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Адалин-Строй.

Источник: kapitalist.tv