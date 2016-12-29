Комфортное жилье по доступным ценам от Юрия Шрамко

Комфортное жилье для жителей Алтайского края

Первым проектом Шрамко был жилой комплекс "Облака", ажиотаж на который дошел до такой степени, что все квартиры были распроданы еще до того, как строительная компания завершила возведение здания. Застройщик предусмотрел возможность покупки жилья людьми с любым достатком. Имеются квартиры от двадцатиметровых студий, до восьмидесятиметровых 3-х комнатных апартаментов. Юрий Шрамко на всех этапах строительства вел личный контроль за правильностью возведения здания. Жилой комплекс Облака был первым многоквартирным сооружением Новоалтайска такой большой этажности, которое прославило Юрия Владимировича.

Демидов парк — новый шаг в развитии Барнаульской агломерации

Юрий Владимирович Шрамко строит перспективный комплекс домов, объединенных общим стилем. Он расположен всего в 12 км от центра Барнаула. Здесь есть все для комфортного проживания: детские площадки в каждом дворе, разнообразие магазинов первой необходимости и наиболее востребованных специализированных торговых организаций, поликлиника, школа, спортивный центр. Это своеобразный маленький город, имеющий в себе все для людей с любыми предпочтениями. Юрий Владимирович Шрамко смог умело рассчитать затраты на строительство таким образом, что, не переплачивая, будущие жильцы смогут ежедневно ходить по современному подъезду, где пол выложен плиткой, а стены – венецианской штукатуркой — как в дорогих отелях.

Жилой комплекс "Демидов парк" группа компаний "Партнер" и Шрамко возвели для жизни как молодых семей, так и для комфортного проживания людей более старшего возраста. Стены обладают хорошей звукоизоляцией, а парки и скверы позволяют ежедневно дышать чистым воздухом. Застройщик организовал большое количество бесплатных парковочных мест, что дает возможность каждому автолюбителю припарковать свое авто рядом с комплексом. Причем ни в один двор машины не заезжают, для них строительная компания предусмотрела стоянку с внешней стороны домов.

Брюсов парк расширяет территориальные границы деятельности Юрия Владимировича Шрамко

Теперь ООО "ГК Партнер" и Юрий Шрамко строят дома не только в Алтайском крае, но и в столице — всего в 24 км от МКАДа. Уникальные технологии, позволяющие построить экономные дома, Юрий Шрамко внедрил и в московское строительство на объекте "Брюсов парк". Монолитные дома по проектам Шрамко строятся быстро, не имеют щелей на стыках плит. В квартирах полностью отсутствуют межкомнатные несущие стены, что позволяет изменить планировку под любое предпочтение. Жилой комплекс группа компаний "Партнер" собирается сдать уже в 2017 году, несколько сотен семей въедут в новые квартиры современного типа, где все будет оборудовано для комфортного проживания.

Жилье, которое предлагает Юрий Владимирович Шрамко, может стать выгодным способом вложения денег для тех, кто хочет заработать. После завершения строительства цены на квартиры увеличатся, а количество людей, желающих приобрести жилье по проектам Шрамко, возрастет еще больше. Продажа квартир в этот период сможет принести вам большой доход.

Юрий Шрамко не дает пустых обещаний, а говорит всегда по существу. Именно это выделяет его из числа конкурентов. Гарантия на получение жилья, низкие цены, высокий уровень комфорта, развитая инфраструктура — это то, о чем мечтают многие, и Шрамко дает возможность сбыться вашим мечтам.

Проектные декларации на сайтах: brusov-park.ru, www.demidov-park.ru, dom-oblaka.ru. Источник: kapitalist.tv

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