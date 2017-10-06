Компания фармацевта Комякова вошла в тройку лидеров строительного рынка Алтайского края

По данным портала "Единый реестр застройщиков" в фактическую тройку лидеров рынка новостроек Алтайского края вошла ПСК "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Предприниматель пришел в бизнес из аптекарского дела и является учредителем сети аптек "Добрый доктор", Барнаульского завода медпрепаратов и других профильных компаний.
Портал "Единый реестр застройщиков" аккумулирует информацию об объемах текущего строительства жилья в России. По данным на 1 октября 2017 года абсолютным лидером в Алтайском крае является компания "Новосибирский квартал" — один из брендов "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова. Застройщик одновременно строит в Барнауле 126,8 тыс. кв. м и занимает 106 строчку в общероссийском рейтинге. Доля рынка в Алтайском крае — 13,3%.
На втором месте компания Нодара Шонии "Селф". Она зарегистрирована в Томской области, но строит жилье в Алтайском крае. Сейчас предприятие с учетом объемов своего "дочернего" бренда "Этодом" возводит почти 92 тыс. кв. м жилья, в том числе один из крупнейших в Барнауле ЖК "Столичный". Предприятие занимает 9,6% рынка.
На третьем месте компания "Барнаулкапстрой", которая по данным портала возводит 78 тыс. кв. м жилья (8,25% доли рынка), однако фактически предприятие выполняет функции заказчика строительства, приглашая для работы инвесторов и подрядчиков.
Таким образом, третье место в крае фактически принадлежит компании ПСК "Строительная перспектива". Вплоть до мая 2017 года в обороте компании Андрея Комякова было 25,7 тыс. кв. м жилья. Сейчас его строительное предприятие возводит в Барнауле крупный жилой комплекс "Две эпохи", общая жилая площадь которого должна в итоге составить около 70 тыс. кв. м, ранее сообщал застройщик. С учетом этого и других объектов сейчас ПСК возводит 74,5 тыс. кв м жилья и занимает 7,8% рынка новостроек Алтайского края.
По данным портала, большая часть застройщиков сократила свои объемы строительства, постепенно вводя одни объекты и не добавляя другие. Например, "Новосибирский квартал" ввел в этом году в Барнауле 32,5 тыс. "квадратов", сократив объем строящегося жилья на 21%.
Топ алтайских застройщиков (тыс. кв. м)
|Компания
|Объем строительства
|Место в рейтинге РФ *
|1. "Новосибирский квартал" ("Жилищная инициатива")
|126,6
|106
|2. СК "Селф"
|91,9
|276
|3. "Барнаулкапстрой"
|78,3
|325
|4. ПСК "Строительная перспектива"
|74,5
|348
|5. СК "Сибирия"
|59,9
|422
|6. ИСК "Союз"
|56,1
|326
|7. ИСК "Алгоритм"
|55,7
|451
|8. СК "Вира-Строй"
|47
|140
|9. ГК "Партнер"
|45,7
|542
|10. "Домстрой-Барнаул"
|38,4
|634
* С учетом объемов строительства в других регионах РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.