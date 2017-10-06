Компания фармацевта Комякова вошла в тройку лидеров строительного рынка Алтайского края

Портал "Единый реестр застройщиков" аккумулирует информацию об объемах текущего строительства жилья в России. По данным на 1 октября 2017 года абсолютным лидером в Алтайском крае является компания "Новосибирский квартал" — один из брендов "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова. Застройщик одновременно строит в Барнауле 126,8 тыс. кв. м и занимает 106 строчку в общероссийском рейтинге. Доля рынка в Алтайском крае — 13,3%.

На втором месте компания Нодара Шонии "Селф". Она зарегистрирована в Томской области, но строит жилье в Алтайском крае. Сейчас предприятие с учетом объемов своего "дочернего" бренда "Этодом" возводит почти 92 тыс. кв. м жилья, в том числе один из крупнейших в Барнауле ЖК "Столичный". Предприятие занимает 9,6% рынка.

На третьем месте компания "Барнаулкапстрой", которая по данным портала возводит 78 тыс. кв. м жилья (8,25% доли рынка), однако фактически предприятие выполняет функции заказчика строительства, приглашая для работы инвесторов и подрядчиков.

Таким образом, третье место в крае фактически принадлежит компании ПСК "Строительная перспектива". Вплоть до мая 2017 года в обороте компании Андрея Комякова было 25,7 тыс. кв. м жилья. Сейчас его строительное предприятие возводит в Барнауле крупный жилой комплекс "Две эпохи", общая жилая площадь которого должна в итоге составить около 70 тыс. кв. м, ранее сообщал застройщик. С учетом этого и других объектов сейчас ПСК возводит 74,5 тыс. кв м жилья и занимает 7,8% рынка новостроек Алтайского края.

По данным портала, большая часть застройщиков сократила свои объемы строительства, постепенно вводя одни объекты и не добавляя другие. Например, "Новосибирский квартал" ввел в этом году в Барнауле 32,5 тыс. "квадратов", сократив объем строящегося жилья на 21%.

Топ алтайских застройщиков (тыс. кв. м)

Компания Объем строительства Место в рейтинге РФ * 1. "Новосибирский квартал" ("Жилищная инициатива") 126,6 106 2. СК "Селф" 91,9 276 3. "Барнаулкапстрой" 78,3 325 4. ПСК "Строительная перспектива" 74,5 348 5. СК "Сибирия" 59,9 422 6. ИСК "Союз" 56,1 326 7. ИСК "Алгоритм" 55,7 451 8. СК "Вира-Строй" 47 140 9. ГК "Партнер" 45,7 542 10. "Домстрой-Барнаул" 38,4 634

* С учетом объемов строительства в других регионах РФ.