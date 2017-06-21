Квартал «Дружный» компании «Жилищная инициатива» — последний дом сдан!

Новый многоэтажный жилой дом — это 15-й построенный объект в квартале. Как и в других зданиях "Жилищной инициативы", его квартиры сдаются новоселам с отделкой "под ключ", поэтому тратить деньги и время на ремонт им не придется.

Чем знаменит микрорайон "Дружный"? Тем, что современный квартал уже давно ассоциируется с территорией счастливого детства. Здесь есть все для детей: разнообразные игровые и спортивные площадки, хоккейный клуб, детский сад, признанный лучшим дошкольным учреждением Алтайского края в 2015 году. Сейчас в микрорайоне строят современную школу на 550 мест. В ней будет бассейн, необходимое оборудование для успешной учебы, а также большой стадион. Таким образом, не выходя за пределы квартала, дети сразу получают дошкольное, школьное и спортивное образование. Также внутри микрорайона можно совершать покупки, посещать салоны красоты, заниматься в тренажерном зале, ремонтировать машину и многое другое.

Тысячи барнаульских семей уже оценили комфорт своих новых домов и удобство прилегающей инфраструктуры. Приобрести квартиру в квартале "Дружном" можно и сейчас. Сделать это можно любым удобным способом: с помощью ипотеки, военной ипотеки, материнского капитала. Квартал "Жилищной инициативы" аккредитован в ведущих банках края: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и других.

Все подробности можно узнать по телефону +7 (3852)627-827 или на сайте barnaul-gi.ru. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук — и будьте в курсе всех наших новостей!

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