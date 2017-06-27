Квартира со скидкой: комплекс "Большая Медведица" и "Леруа Мерлен" заключили соглашение.

Размер скидки зависит от метража квартиры. Приобрести квадратные метры можно по новой акции в строящемся доме. Тем, кто хочет стать счастливым обладателем нового современного жилья, следует поторопиться – предложение действует только до 31 июля 2017 года!

Напомним, что в жилом комплексе "Большая Медведица" сданы первые три здания. Сейчас продолжается строительство четвертого по адресу ул. Пролетарская, 150. Рабочие заполняют монолитный корпус газобетоном, утепляют фасад, устанавливают окна. Также ведется строительство двухуровневой подземной парковки. Внутри дома проводятся инженерные сети.

Новоселы получат жилье, комфортное во всех смыслах. В каждой квартире есть большие теплые панорамные лоджии, которые обеспечивают дополнительную инсоляцию комнат. Высота потолков – 2,75 метра, что позволяет использовать пространство по максимуму. В каждой квартире установлены качественные металлические двери с двойным замком и все приборы учета.

Свои автомобили жильцы "Большой Медведицы" будут оставлять в двухуровневой подземной парковке, где им не будет страшна любая непогода. Спуститься на парковку можно на лифте со своего этажа.

Приобрети квартиру в "Большой Медведице" можно с помощью рассрочки от застройщика, ипотеки, военной ипотеки, материнского капитала. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и других банках.

Подробнее о жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru.