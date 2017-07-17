Квартира в центре Барнаула всего за миллион!

Цены так же приятно удивят вас:

Студии всего за 1 016 000 рублей.

Однокомнатные квартиры от 1 375 000 рублей.

Двухкомнатные от 1 899 810 рублей.

Инфраструктура центра города, гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.

В чуть более чем в 600 метрах по прямой от комплекса, расположен Театр Музыкальной комедии;

До ЦУМа около 950 метров;

Соседнее здание (25 метров) - детский сад №263;

Примерно километр прямо до школы №55;

15 минут до АГТУ;

БЮИ расположен в 600 метрах от комплекса.

Для удобства клиентов менеджеры отдела продаж всегда могут показать сам проект на строительной площадке. Будущие покупатели могут не только понаблюдать за ходом строительства, но и подняться в свою квартиру и получить консультацию на месте строительства. Все квартиры дома уже сформированы, выполнены штукатурные работы, залита стяжка. Ввод в эксплуатацию не за горами - можно уже приглашать дизайнера для воплощения всех ваших желаний.

Спешите - квартиры от 1 016 000 рублей еще в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

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