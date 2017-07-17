Недвижимость

Квартира в центре Барнаула всего за миллион

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Сегодня, 09:44.
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Хотите стать новоселами уже в этом году? Такую возможность предоставляет застройщик ЖК "Изумрудный". Дом почти готов к вводу в эксплуатацию. А отличное качество строительства обеспечено одной из ведущих строительных компаний города Барнаула.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный". Фото : архив ООО "ИСК Вектор".

Цены так же приятно удивят вас:

  • Студии всего за 1 016 000 рублей.
  • Однокомнатные квартиры от 1 375 000 рублей.
  • Двухкомнатные от 1 899 810 рублей.
Квартира в центре Барнаула всего за миллион!
Квартира в центре Барнаула всего за миллион!

Инфраструктура центра города, гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.

  • В чуть более чем в 600 метрах по прямой от комплекса, расположен Театр Музыкальной комедии;
  • До ЦУМа около 950 метров;
  • Соседнее здание (25 метров) - детский сад №263;
  • Примерно километр прямо до школы №55;
  • 15 минут до АГТУ;
  • БЮИ расположен в 600 метрах от комплекса.
Квартира в центре Барнаула всего за миллион!
Квартира в центре Барнаула всего за миллион!

Для удобства клиентов менеджеры отдела продаж всегда могут показать сам проект на строительной площадке. Будущие покупатели могут не только понаблюдать за ходом строительства, но и подняться в свою квартиру и получить консультацию на месте строительства. Все квартиры дома уже сформированы, выполнены штукатурные работы, залита стяжка. Ввод в эксплуатацию не за горами - можно уже приглашать дизайнера для воплощения всех ваших желаний.

Спешите - квартиры от 1 016 000 рублей еще в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

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