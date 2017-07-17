Квартира в центре Барнаула всего за миллион!

Хотите стать новоселами уже в этом году? Такую возможность предоставляет застройщик ЖК "Изумрудный". Дом почти готов к вводу в эксплуатацию. А отличное качество строительства обеспечено одной из ведущих строительных компаний города Барнаула.
Цены так же приятно удивят вас:
- Студии всего за 1 016 000 рублей.
- Однокомнатные квартиры от 1 375 000 рублей.
- Двухкомнатные от 1 899 810 рублей.
Инфраструктура центра города, гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.
- В чуть более чем в 600 метрах по прямой от комплекса, расположен Театр Музыкальной комедии;
- До ЦУМа около 950 метров;
- Соседнее здание (25 метров) - детский сад №263;
- Примерно километр прямо до школы №55;
- 15 минут до АГТУ;
- БЮИ расположен в 600 метрах от комплекса.
Для удобства клиентов менеджеры отдела продаж всегда могут показать сам проект на строительной площадке. Будущие покупатели могут не только понаблюдать за ходом строительства, но и подняться в свою квартиру и получить консультацию на месте строительства. Все квартиры дома уже сформированы, выполнены штукатурные работы, залита стяжка. Ввод в эксплуатацию не за горами - можно уже приглашать дизайнера для воплощения всех ваших желаний.
Спешите - квартиры от 1 016 000 рублей еще в продаже, предложение ограничено!
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф
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