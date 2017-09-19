Недвижимость

Квартиры премиум класса в сосновом бору. ЖК "Парковый" — как продолжение "Барнаульской Рублевки"

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Сегодня, 08:30.
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В самом престижном районе города Барнаула продолжается возведение жилого комплекса премиум классаПАРКОВЫЙ”. В доме есть все атрибуты элитного жилья: это и расположение в реликтовом сосновом бору, и, при этом, в 10 минутах от центра города, по соседству с санаторием “Барнаульский”, где тишина, покой и чистота воздуха соснового леса сочетается с мгновенной доступностью центра города Барнаула.

Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".
Это и материал строительства - ведь дома проекта строятся только из кирпича - материала проверенного веками, и используемого только в самом дорогом жилом строительстве. Так же статус “элитности” подтверждается планировками и наполнением комплекса. В первом доме проекта всего 72 просторные квартиры, где высота этажа составляет 3 метра, а огромные панорамные энергосберегающие пятикамерные окна, позволяют наслаждаться красотой окружающей природы, и добавляют света и объема в и без того просторные квартиры.

Отдельно стоит сказать о наполнении придомовой территории ЖК “Парковый”:

  • Многоуровневая система безопасности и система контроля доступа на территорию комплекса. Комфорту и безопасности проживания здесь уделено особое внимание. Территория комплекса полностью огорожена. Будет установлена система видеонаблюдения, работать система охраны.
  • Спорт и развлечения: в жилом комплексе планируется размещение нескольких спортивных площадок. Одни предусмотрены для групповых видов спорта, таких как футбол, волейбол, баскетбол. Другие будут ориентированны на индивидуальные занятия и включать в себя, помимо различных турников и шведских стенок, еще и уличные тренажеры различных форматов.
Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".
  • Детские площадки: на территории комплекса предусмотрено несколько детских уголков для детей различного возраста. Предполагается разделение на три формата детских площадок: 1) Дети 1-3 лет. 2) Дети 3-6 лет. 3) Дети от 6 лет. Отдельно застройщик позаботится о качестве и безопасности элементов детских площадок.
Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".
  • Индивидуальные парковочные места: первый дом проекта расположен на огромном земельном участке, практически в половину гектара, что позволяет застройщику планировать размещение индивидуального паркинга для каждой квартиры дома. А так же большой гостевой парковки на въезде в жилой комплекс.
  • Озеленение и благоустройство: в рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн, устройство газонов, мощение тротуарной плитки из натурального камня, а так же малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле, ориентированном на окружающую природу. Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. Так же предусмотрено размещение беседок и зон барбекю, выходы в лес и парковую зону, устройство прогулочных дорожек по периметру комплекса.
Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".

Отдельно, стоит поговорить о темпах строительства дома. С момента публикации пилотной статьи о ЖК “Парковый” прошло меньше месяца, а застройщик за это время значительно продвинулся в стройке и заканчивает возведение уже третьего этажа. Напомним, что этажей будет всего восемь. Застройщик планирует ввод в эксплуатацию уже в августе-сентябре 2018 года. Именно поэтому, при установке перекрытия 3-го этажа, планируется начать остекление и частичную внутреннюю отделку!

Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".

Внутренняя отделка квартир так же заслуживает упоминания! Помимо штукатурки и стяжки, в стоимость квартиры входит шпатлевка стен и потолка квартиры, разведение электричества и сантехники, установка выключателей и розеток. Так же застройщик установит приборы учета на электричество, горячую и холодную воду и отопление. Квартиры будут практически готовы к въезду новых жильцов!

Напоминаем, с проектной документацией вы можете на сайте проекта: zm35a.ru, а так же по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18

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