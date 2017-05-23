Недвижимость

Квартиры в недостроенном "СтройГАЗом" доме выставили на продажу

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Сегодня, 14:40.
Недвижимость

Квартиры в доме на Папанинцев, 119, который строила компания "СтройГАЗ", вновь начали продавать. Долевку предлагает приобрести застройщик и инвестор  "Барнаулкапстрой". 

Строящийся дом на Папанинцев, 119.
Строящийся дом на Папанинцев, 119. Фото : barnaulkapstroy.ru.

Строительство последней секции дома на Папанинцев, 119 началось в ноябре 2014 года. В 2016 работы на объекте, как и в случае с другими новостройками "СтройГАЗа", приостанавливали. Каркас высотой в пять-шесть этажей долгое время стоял без рабочих.

Иван Бардаков,
руководитель отдела продаж компании "Барнаулкапстрой":

Строители вернулись на площадку давно. Подрядчиком вместо "СтройГАЗа" выступает "Сибресурс". Сейчас им предстоит построить два последних этажа из 12 запланированных. Затем они займутся внутренними перегородками и сантехникой. Планируем, что сдадим дом в ноябре этого года.

В доме на Папанинцев, 119 осталось около 20 двух- и трехкомнатных квартир. Их стоимость колеблется от 3 до 5 млн рублей, сказано на сайте "Барнаулкапстроя". Бардаков отмечает: "Особенность этого дома в том, что там нет малогабаритных квартир. Самая "маленькая" начинается с 67 кв.м". Кроме того, в пятикомнатных квартирах первого этажа запланировано разместить детский сад. Его с самого начала предусматривал проект дома, поэтому у помещения есть два отдельных входа и собственная прогулочная площадка. Пока помещения под детские сады не продали, уточнил начальник отдела продаж.

Напомним, что дом на Папаницев, 119 "СтройГАЗ" строил с 2005 года. Блок-секция, которую компании не удалось завершить из-за собственного финансового кризиса, побывала в центре скандала. Строить ее начали в 2012 году. Жильцы соседнего дома на Папанинцев, 121 просили городскую власть остановить стройку, потому что она запланирована на территории их дома.

В том году на публичных слушаниях по межеванию микрорайона они просили проектировщиков провести границы так, чтобы никакая новая высотка здесь не была построена. И не просто просили: добились, чтобы их пожелания включили в протокол, писал в 2012 году altapress.ru. Однако пожелания проигнорировали. На встрече с замглавы администрации Игорем Перемазовым недовольных заверили: стройка нужна городу. В этом доме построят детский сад на 60-70 мест. 

Как объяснили тогда в компании "СтройГАЗ", когда в 2005 году был утвержден проект дома на Папанинцев, 119 с  детским садом, в администрации города планировали софинансирование затрат на его строительство.  Однако из-за проблем в бюджете города у компании возникла необходимость дополнительной прирезки участка для размещения не только детсада, а еще и блок-секции для покрытия затрат.

Справка

"СтройГАЗ" строил дома на Папанинцев, 119, Павловском тракте, 291 и 297. Здесь заказчиком выступал "Барнаулкапстрой". Работу на площадках возобновили новые подрядчики после того, как "СтройГАЗ" не справился со взятыми на себя обязательствами. 

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