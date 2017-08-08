Недвижимость

"Демидов парк" будут развивать совместно с новосибирскими инвесторами

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Сегодня, 09:25.
Новости компаний

Уже точно известно: крупнейший жилой комплекс барнаульской агломерации и всего Алтайского края "Демидов парк" достроят.
 

Логотип "Демидов парк".
Логотип "Демидов парк".
Застройщик "Аспект" активно возводит дом на ул. Прудской, 40 и первые четыре секции сдаст в этом году. Об этом в интервью порталу "Недвижимость Алтай" рассказал его директор Владимир Шрамко. Сейчас на строительной площадке устанавливают модульную котельную, благоустраивают территорию. Однако развивать микрорайон он будет не один: инвесторы из Новосибирска проявили интерес к данной площадке.

Справка

Дом на ул. Прудской, 40 — семисекционный жилой комплекс на 756 квартир. Это первый объект большого уютного и дружелюбного микрорайона, в котором будут проживать 15 тысяч человек. Для них запланировано строительство садов, парков, спортивных клубов, магазинов и другой важной для жителей инфраструктуры.

Преимущество ЖК заключается в транспортной доступности: владельцы автомобилей могут добраться до центра Барнаула по трассе М-52, затем — по Правобережному тракту. При этом никаких пробок и светофоров. Те, кто не имеет собственного транспорта, могут воспользоваться общественным: до ближайшей остановки — 500 метров. Это на самом деле ничто в сравнении с районом новостроек в Барнауле, где некоторые остановки располагаются в 2 километрах от дома.

Будет дом и сад

ЖК "Демидов парк" строят согласно графику. Ежедневно на объекте находятся порядка 40 человек: каменщики выкладывают из газобетона межквартирные перегородки и вентиляционные каналы этой и других секций, сварщики и электрики ведут внутренние инженерные работы.

Но основные силы направлены на завершение технического этажа первой секции. Во-первых, это позволит продолжить строить весь микрорайон, поясняет руководитель компании "Аспект" Владимир Шрамко: "Кран перенесут к дому на улице Прудской, 34". Во-вторых, когда тяжелую технику уберут от новостройки на Прудской, 40, начнут благоустраивать ее двор: по внешнему периметру построят парковку на 1000 мест, а внутри двора — детские площадки и зоны для отдыха взрослых. В перспективе здесь появится парк. Сейчас территория под ним занята черным грунтом, который используется в благоустройстве, но в ближайшие годы здесь разместятся деревья, пешеходная зона, скамьи.

В "Демидов парке" идет инженерная подготовка всего микрорайона. "Аспект" получил часть комплектующих модульной газовой котельной и по мере поставок остальных модулей будет собирать всю конструкцию — на это уйдет около 2–3 недель. Заработает же она сразу, как заселят первые квартиры.

"В рамках проекта “Демидов парк” газовая котельная оказалась наиболее оптимальным вариантом: она работает на самом дешевом топливе и обеспечивает бесперебойную подачу как тепла, так и горячей воды, — говорит руководитель компании “Аспект” Владимир Шрамко. — В будущем предполагается строительство второй резервной котельной. При этом каждая из них способна питать весь микрорайон теплом и горячей водой".

Еще для первых двух домов "Демидов парка" подготовили проект строительства детского сада на 130 мест. Под учреждение выделен земельный участок — о том, что такой объект здесь обязательно появится, говорил глава Новоалтайска Сергей Еремеев на майской встрече с дольщиками. В этом объекте действительно заинтересованы и жильцы, и власти, и застройщик, подчеркнул он тогда. Всего же на 15 тысяч жителей "Демидов парка" запланировано построить три дошкольных учреждения и одну школу.

Будем здоровы

Сейчас в компании "Аспект" идет процедура наблюдения, вслед за которой начнется оздоровление по специальному плану-графику. Готовит его специалист, который плотно сотрудничает с конкурсным временным управляющим Олегом Меркером. Документ появится к августу, и его рассмотрят в рамках судебного заседания. В соответствии с ним застройщик будет двигаться дальше, чтобы рассчитаться с кредиторами, сдать дом и, главное, передать квартиры дольщикам.

В "Аспекте" совершенно обоснованно уверены в успехе проекта, в котором заложено оптимальное сочетание цены и качества. Дом на Прудской, 40 построен из монолита. В нем представлены все сегменты жилья: от студий 18–20 квадратных метров стоимостью 660 тыс. рублей до трехкомнатных квартир в 90 квадратных метров. "Если будет меняться спрос, мы будем оперативно реагировать и предлагать четырех- и пятикомнатные квартиры. Уже сейчас мы занимаемся квартирографией следующего дома", — добавляет Владимир Шрамко.

Это сильный проект. В доказательство тому — озвученные намерения власти Алтайского края: они планируют приобрести в "Демидов парке" квартиры для медиков строящегося диспансера. Строительную площадку посещают глава Новоалтайска Сергей Еремеев, его заместители, представители надзорного органа Госинспекции Алтайского края, чтобы своими глазами увидеть состояние строительной площадки, пообщаться с подрядчиками.

Своим чередом

После того как в мае прошла встреча с дольщиками, всем стало ясно: ЖК будет достроен. В СМИ перестали публиковаться негативные материалы, и после перенастроя на позитивную волну возобновились продажи квартир и коммерческих помещений в новостройке. "Есть обращения и напрямую к застройщику, мы плотно работаем в этом направлении с нашими партнерами и в ближайшее время ожидаем активных продаж, — рассказывает Шрамко. — Уже сейчас подобное мы можем наблюдать с коммерческими помещениями на первом этаже: мы получили свыше 20 заявок от различных компаний. Это и аптеки, и детские центры, и салоны штор, и детская одежда. Но не все они смогут въехать в помещения: нам не нужны 10 парикмахерских и пивных магазинов, это не выгодно ни самим компаниям, ни нам".

В прямой линии с гражданами губернатор Александр Карлин подтвердил, что часть блок-секций "Демидов парка" сдадут в этом году. В планах на 2018 год — строительство следующего дома на ул. Прудской, 34. Сегодня готовится нулевой цикл, а сам объект будет возводиться и сдаваться поэтапно.

Владимир Шрамко,
директор строительной компании ООО "Аспект":

"Строить дома и продавать квартиры "Аспект" намерен совместно с новосибирскими инвесторами, которые решили осваивать данный земельный участок и обеспечивать его сетями. Также они рассматривают площадку "Демидов парка" для строительства своих объектов. Им интересно развиваться именно здесь, они понимают, что в Барнауле практически не осталось подобных перспективных территорий".

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