Минприроды разрешил построить остров под многоэтажки в Барнауле

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края разрешило "создать искусственный земельный участок на водном объекте, находящемся в федеральной собственности". Остров на месте бывшего барнаульского Ковша на Оби планирует до 2020 года намыть компания "Акватория" , сообщает официальный сайт администрации города.
Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ, барнаульская компания "Акватория" зарегистрирована в марте 2015 года по адресу: улица Пролетарская, 56. Директор и единственный учредитель — Анна Самарина, которая также возглавляет компанию "ДомоС" (подрядчик СК "Сибирия").
На сайте мэрии сказано, что остров предназначен для строительства трех жилых домов высотой 9 и более этажей со встроенно-пристроенными объектами. Возможно, высотки станут продолжением ЖК "Новая пристань", который сейчас возводит СК "Сибирия" на улице Приречной.
Виктор Четошников,
заслуженный архитектор РФ:
В Алтайском крае есть пример строительства на острове, который намыли. Это микрорайон "Зеленый клин" в Бийске. То есть технологии строительства есть и они известны местным строителям. Вопрос только в том, что для таких мест нужна особая архитектура зданий, а не просто "кирпичные стены".
Отметим, что строители Барнаула уже не раз подчеркивали: стоимость земли в черте Барнаула очень высока, поэтому затраты на намыв грунта сопоставимы с покупкой участка в центре и в районах ближе к центру.
Факт
Краевое минприроды уже одобрило проект. Теперь он поступил на согласование в администрацию города. Жителям Барнаула предлагают направить предложения и замечания в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула (656043, Барнаул, ул. Короленко, 65). В СК "Сибирия" от комментариев проекта отказались.
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