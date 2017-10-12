На Алтае подорожала аренда жилья

Анализ проводили по предложениям арендодателей в 79 регионах России.

По статистике портала, в III квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1% и более было отмечено в 54 субъектах РФ. В 20 регионах наблюдались незначительные колебания стоимости аренды — в пределах 1%. Только в пять регионах ставки заметно снизились.

Среднеквартальная цена за однокомнатные квартиры по стране выросла на 2,2% — с 14,8 тыс. рублей до 15,1 тыс. рублей.

В Республике Алтай арендная плата поднялась с 9,3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за месяц (увеличилась на 7,4%). В Алтайском крае цена выросла с 10 тыс. рублей до 10,237 тыс. рублей (на 2%). Для сравнения в Москве стоимость аренды увеличилась на 2,5%. Средняя месячная плата за "однушку" поднялась с 33,3 тыс. рублей до 34,1 тыс. рублей.

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