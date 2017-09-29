В закрытом поселке недалеко от Барнаула продают коттедж. На участке в 22 сотки находится охотничий домик, сообщает "Недвижимость Алтай".
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.
В объявлении указано, что площадь коттеджа — 330 квадратных метров.Он двухэтажный и построен из бруса. Здание утеплили снаружи и изнутри. Кроме жилых комнат в коттедже есть теплый гараж на два автомобиля, баня, сауна, три санузла.
На территории с ландшафтным дизайном находится охотничий дом площадью 15 квадратных метров. Сразу за участком течет река, а недалеко расположен лес.
Цена дома — 6 млн. 700 тыс. рублей. В подарок покупателям достанутся мебель и техника.
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