На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru. На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что площадь коттеджа — 330 квадратных метров.Он двухэтажный и построен из бруса. Здание утеплили снаружи и изнутри. Кроме жилых комнат в коттедже есть теплый гараж на два автомобиля, баня, сауна, три санузла.

На территории с ландшафтным дизайном находится охотничий дом площадью 15 квадратных метров. Сразу за участком течет река, а недалеко расположен лес.

Цена дома — 6 млн. 700 тыс. рублей. В подарок покупателям достанутся мебель и техника.