Недвижимость

На Алтае продают коттедж с охотничьим домиком

Сегодня, 13:40.
Недвижимость

В закрытом поселке недалеко от Барнаула продают коттедж. На участке в 22 сотки находится охотничий домик, сообщает "Недвижимость Алтай".

В объявлении указано, что площадь коттеджа — 330 квадратных метров.Он двухэтажный и построен из бруса. Здание утеплили снаружи и изнутри. Кроме жилых комнат в коттедже есть теплый гараж на два автомобиля, баня, сауна, три санузла.

На территории с ландшафтным дизайном находится охотничий дом площадью 15 квадратных метров. Сразу за участком течет река, а недалеко расположен лес.

Цена дома — 6 млн. 700 тыс. рублей. В подарок покупателям достанутся мебель и техника.

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