На Алтае застройщика обвиняют в краже у дольщиков 90 миллионов рублей

Гендиректора фирмы "Строй-Тактика", возводившей дом в Новоалтайске, Следком подозревает в присвоении 90 миллионов рублей. Мужчина был объявлен в федеральный розыск и задержан в Магнитогорске.
В настоящее время подозреваемому уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства, совершенного в особо крупном размере. Гендиректор фирмы проходит по статье о мошенничестве.
Многоквартирный дом компания строила в Новоалтайске по адресу улица Южсиба, 52а. Как считают следователи, обвиняемый спланировал похитить денежные средства дольщиков. Как говорят в Следкоме, получив денежные средства граждан, задержанный не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.
Он заключил сто с лишним договоров долевого участия в период с марта 2014 года по июль 2015. Но, по версии следствия, используя свое служебное положение генерального директора, обвиняемый похитил денежные средства граждан и организаций. После этого застройщик скрылся за пределы края и длительное время находился в розыске.
Задержали его в Магнитогорске в январе 2017-го. Там задержанного по суду заключили под стражу.
Сейчас следствием проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.
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