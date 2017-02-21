Недвижимость

На Алтае застройщика обвиняют в краже у дольщиков 90 миллионов рублей

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Сегодня, 19:43.
Недвижимость

Гендиректора фирмы "Строй-Тактика", возводившей дом в Новоалтайске, Следком подозревает в присвоении 90 миллионов рублей. Мужчина был объявлен в федеральный розыск и задержан в Магнитогорске.

Наручники.
Наручники. Фото : СС0.

В настоящее время подозреваемому уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства, совершенного в особо крупном размере. Гендиректор фирмы проходит по статье о мошенничестве.

Многоквартирный дом компания строила в Новоалтайске по адресу улица Южсиба, 52а. Как считают следователи, обвиняемый спланировал похитить денежные средства дольщиков. Как говорят в Следкоме, получив денежные средства граждан, задержанный не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

Он заключил сто с лишним договоров долевого участия в период с марта 2014 года по июль 2015. Но, по версии следствия, используя свое служебное положение генерального директора, обвиняемый похитил денежные средства граждан и организаций. После этого застройщик скрылся за пределы края и длительное время находился в розыске.

Задержали его в Магнитогорске в январе 2017-го. Там задержанного по суду заключили под стражу. 

Сейчас следствием проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

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