На рынке недвижимости Барнаула отмирает один из сегментов жилья

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Некоторые комнаты находятся в экспозиции по полгода и даже год. Их не покупают. Владельцы очень медленно уступают в цене: они помнят, что приобрели эту комнату, условно говоря, за 100 тыс. рублей за кв.м, а сейчас ее готовы купить только за 50 тыс. рублей.

Эксперт поясняет, что сегмент дешевого жилья — комнаты в квартирах старых домов или общежитиях, малосемейки, кухни-прихожие — теряет покупателя из-за конкуренции со стороны новостроек. Въехать в новые студии хотят владельцы комнат, чтобы улучшить свою жилье. Или, например, те, кто покупает свою первую квартиру.

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Барнаульцы все чаще отдают предпочтение студии в новостройке. "Квадратов" может быть немного меньше, чем в комнате, но есть отдельный вход, свой санузел, балкон. Для покупки предстоит взять на 200-300 тыс. рублей больше ипотечных денег, но и на это идут.

По данным сайта "Недвижимость Алтай", начиная с января 2015 года — момента начала кризиса на рынке недвижимости — малогабаритное жилье потеряло от 20% до 25% цены предложения. За полногабаритные квартиры просят только на 12% меньше, свидетельствует портал.

По мнению Марины Ракиной, у комнат и другого подобного жилья одно будущее — их будут скупать соседи, которые решили остаться в этом районе и доме. Она начнут улучшать свои жилищные условия, но для этого нынешним владельцам придется активнее двигаться по цене вниз. Подобные сделки начались около полугода назад. Пока они не приняли массового характера. Все же горожанам трудно уступать в цене квартир.

Справка

В среднем комната в квартире стоит около 450 тысяч рублей, говорит Марина Ракина. На сайте "Авито" есть предложения в диапазоне от 350 до 900 тыс. рублей. Дешевле всего предлагают комнаты в квартирах в ветхом состоянии с общими "удобствами". Дороже всего — комнаты, которые в процессе реконструкции превратили в обособленное жилье. В них есть свой санузел, кухня-ниша, лоджия.