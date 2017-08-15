Не покупайте квартиры прямо сейчас

В конце июля прошла первая встреча на новой площадке с представителями агентств недвижимости и сотрудниками банков г. Барнаула.

Территория строительной площадки составляет 1,2 гектара. Здесь появятся три новых современных высотных дома. В 2017 году получено разрешение и начато строительство первого из них: 18-этажного, монолитного, с кирпичным заполнением стен, рассчитанного на 238 квартир. Срок реализации проекта – лето 2019 года.

Алевтина Князева,

руководитель по развитию строительной компании "Мой Дом":

"Особое внимание в ЖК "Новый квартал" уделено звукоизоляции и наземному паркингу. Многоквартирный дом очень часто сравнивают с шумным пчелиным ульем, а в поисках тишины люди переезжают из квартир в свои дома. Поэтому в строительстве наших домов мы используем материалы, улучшающие звукоизоляцию не только между этажами, но и между соседними квартирами. Кроме того, в этом районе остро стоит вопрос парковок для автомобилей, в ЖК "Новый квартал" мы предусмотрели отдельную площадку для решения этого вопроса".

Дома по высоте будут превосходить рядом стоящие здания, и уже с 6-го этажа горожанам откроется отличный вид на Гору и центр Барнаула. На первых этажах появятся коммерческие помещения, максимально полезные и эффективные для проживающих. Территорию ЖК "Новый квартал" оснастят камерами видеонаблюдения.

Открыты для всех

Для того чтобы покупатели и партнеры смогли лучше представить себе проживание в квартирах ЖК "Новый квартал", компания "Мой Дом" создала 3D-модель квартиры и демонстрационные стенды. Все желающие могут посетить с экскурсией будущий ЖК и воочию познакомиться с преимуществами планировочных решений и техническими особенностями проекта.

Участники встречи поделились своими первыми впечатлениями:

Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края:

– Проект очень интересный для рынка Барнаула. Ранее район улицы Челюскинцев был не очень эстетичен: здесь находились склады, базы, гаражные комплексы. Вероятно, по этой причине застройщики сюда не заходили. Сейчас компания "Мой Дом" преобразит эту часть города, и она станет более привлекательной для проживания и инвестирования, о чем свидетельствуют первые продажи. Первые квартиры приобретают инвесторы.

Людмила Авдюхина, региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" в Барнауле:

– Определенно, этот проект очень перспективен. Барнаульцы им давно интересовались. Многие из наших клиентов ждали открытия продаж. Комплексная застройка близка к центру. Для такой локации выставлена очень привлекательная цена квадратного метра. Застройщик предлагает интересные планировочные решения.

Марина Ракина также отмечает преимущество предлагаемых планировок:

– Хорошо, когда у покупателя есть выбор: можно приобрести как студийные квартиры, так и полноценные. При этом ему дается возможность жить в квартале со всей инфраструктурой: детскими площадками, парковками, магазинами. Достоинство проекта и в том, что небольшие квадратные метры позволяют приобрести жилье семьям с пока ограниченными финансовыми возможностями, поэтому стартовать с этого квартала выгодно и удобно.

Отметим, что компания "Мой Дом" уже имеет успешный опыт реализации нового для Барнаула проекта в области строительства жилых домов – проект "Модный дом" на ул. Гулькина, 41. "Это связано с качеством строительства и благоустройства – на примере одной точечной застройки показано, как можно сделать уютный и стильный дом. Здесь сделан большой шаг вперед с точки зрения развития района. И я уверена, что та стратегия, которую сейчас разрабатывает компания "Мой Дом", привнесет новое и оставит хороший след в нашем городе", – сказала Марина Ракина.

Стратегия компании "Мой Дом" – не останавливаться только на трех домах в ЖК "Новый квартал", а развивать территорию дальше. "Люди хотят жить в центре Барнаула или недалеко от него. Но при этом для них очень важны комфорт и наличие инфраструктуры. Мы, понимая эти запросы, планируем и дальше предлагать интересные решения", – подытожила Алевтина Князева.

СПРАВКА

ЖК "Новый квартал" расположен по адресу: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.

Проектная декларация опубликована на сайте БАРНАУЛДОМ.РФ

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-991.

Строительная площадка открыта для посещений с 9.00 до 20.00, без выходных.