Новогодний сюрприз от "Алгоритма"

Создать такие условия на улице не просто, но выход нашли – помогла инвестиционно-строительная компания "Алгоритм", которая известна в Барнауле не только как профессионал на рынке новостроек, но и надежный партнер. Вопреки словам героини Шапокляк из мультфильма, сказавшей, что "Хорошими делами прославиться нельзя", "Алгоритм" периодически устраивает интересные массовые мероприятия для жителей Барнаула. И именно потому и запоминается своими яркими добрыми делами!

Еще свежа в памяти проведенная Компанией праздничная Ёлка в квартале "Балтийская крепость", а в канун Нового года "Алгоритм" поучаствовал еще и в строительстве катка на главной городской елке на площади имени Сахарова. Инициатором строительства катка выступил комитет по физической культуре и спорту города еще в канун 2015 года. И с тех пор они каждый год ищут партнеров, которые помогли бы помочь в реализации этой идеи.

В этом году охотно откликнулась инвестиционно-строительная компания "Алгоритм". Специалисты "Алгоритма" решили сделать увлечение спортом еще более удобным и предоставили для желающих покататься на коньках бесплатно теплый вагончик.

В нем располагается прокат спортивного инвентаря, оборудовано помещение, где можно одеть коньки и оставить свою обувь на хранение. Одновременно вагончик может вместить до 30 человек. Уютное помещение, прокат коньков, хороший лед и яркая иллюминация позволили сделать каток притягательным для горожан. Сюда постоянно приходят жители краевой столицы семьями, бабушки с внуками, подростки группами. Каток открыт для всех жителей города и его гостей ежедневно с 10 до 21 часа. Каждый посещает каток в удобное для него время. Теперь с удовольствием здесь катаются на коньках не только дети, но и взрослые. В хорошую погоду в праздничные дни на каток выходило более 300 человек. Забыв о компьютерах и гаджетах, подростки с удовольствием делают виражи на льду, кто-то уже овладел навыками катания на коньках, а кто-то делает свои первые шаги.

Лиза Быковская,

жительница Барнаула:

Так здорово, что теперь здесь можно переобуться, взять коньки, пока катаешься, твоя обувь в тепле и не надо волноваться за ее сохранность – это очень удобно! А без вагончика мы бы вряд ли сюда пришли, потому что переобуваться прямо на улице холодно. Спасибо тем, кто это придумал! Молодцы.

За состоянием катка следят специалисты. Они обеспечивают регулярную его заливку, своевременно очищают от снега, в вечернее время освещают. Оплачивают эту работу за счет платных услуг. Например, со своими коньками стоимость посещения катка составляет 50 рублей без ограничения времени. Прокат коньков стоит 100 рублей. Для детей и подростков из социально незащищенных слоев населения катание и прокат коньков бесплатные. Именно такие комфортные условия и привлекают сюда молодежь.

Занятия физкультурой и спортом должны быть полезны, безопасны и приносить положительные эмоции. И здесь важно все. В том числе наличие раздевалки. А позаботилась о ней инвестиционно-строительная компания "Алгоритм". И теперь каток будет работать по март. Сколько радости и положительных эмоций приносит он барнаульцам!

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