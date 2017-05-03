Недвижимость

Новостройка на Пушкина, 32: вы давно такую искали

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Сегодня, 09:10.
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Вы давно искали дом в центре Барнаула с хорошей инфраструктурой, спокойным двором и доступными по цене квартирами? Спешите! Такой дом начали строить на улице Пушкина, 32, недалеко от стадиона "Динамо", мэрии, музеев, отличных торговых центров. Словом, в самом центре города!

Фасад дома на Пушкина, 32.
Фасад дома на Пушкина, 32. Иллюстрация : архив ООО "Ни-Строй".

Дом на Пушкина, 32 – это компактная многоэтажка. Всего в ней будет 9 этажей, из которых 8 жилые и 1 этаж – офисы. Проект новостройки разработал известный в городе архитектор Михаил Шмидт. Он умело скомбинировал красный, желтый и серый кирпич с витражным остеклением. Благодаря этому архитектура дома выглядит по-современному, интересно и достойно.

Планировка.
Планировка.

В доме 48 студий площадью от 29,4 до 45,6 кв. м и 40 однокомнатных квартир площадью от 31,4 до 45,37 кв. м. У каждой есть своя лоджия или балкон, а конфигурация помещений самая разнообразная: от классической прямоугольной до особенной. Например, есть варианты со скругленным углом, где можно обустроить прекрасный уголок для уединения! Или однокомнатные площадью больше 40 "квадратов" с тремя окнами. Такие квартиры при желании превращаются в компактные двухкомнатные.

Квартиры в новостройке только начали продавать, а это значит, что выбор огромный, а цена самая приемлемая. Цена студий стартует с 1,53 млн рублей, однокомнатных квартир – с 1,6 млн рублей.

Алла и Егор Киреевы:

Мы планируем приобрести студию для дочери. Через два года они приедет в город учиться. А здесь прекрасное место. С Пушкина пешком можно дойти до большинства учебных заведений города, в том числе до мединститута. Туда хочет поступать Настя. Дом обещают построить к маю 2018 года. Как раз успеем сделать отделку.

Александр:

Покупаю "однушку" на Пушкина, 32, чтобы инвестировать деньги. Квартиры в центре, особенно в таком прекрасном месте – рядом с туркластером и институтами, – всегда можно выгодно продать. Тем более аналитики говорят, что в 2018-2019 году рынок недвижимости начнет выходить из кризиса.

Олег и Елена:

Наше первое жилье – съемная квартира. Очень хочется получить свой уголок, но не абы какой, а чтобы удобно было жить с малышом. Поэтому присмотрели квартиру на Пушкина, 32. В числе плюсов места – тихий двор, малозагруженные улицы, но при этом рукой подать до мест проведения городских праздников!

Дом на Пушкина, 32 в цифрах и фактах

  • Застройщик: "НИ-Строй"
  • Материал стен: кирпич
  • Отделка: квартиры сдают под отделку
  • Количество квартир: 88
  • Количество жилых этажей: 8
  • Срок сдачи: май 2018 года
  • Этап строительства: выполнен фундамент, началась кладка второго этажа.

Офис продаж: ул. Короленко, 104, офис 314, тел.: 22-60-79, 8-963-537-36-42

Строительство по адресу г. Барнаул, ул. Пушкина, 32 ведет ООО "Ни-Строй". ИНН 2224174695, ОГРН 1152224003799. Проектная декларация и ход строительства на сайте pushkina32.ru

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